【中聯辦換人】新華社：王志民免職　駱惠寧接任中聯辦主任

中聯辦主任王志民被調職。 《新華社》報道指，王志民將會調離中聯辦主任一職，由駱惠寧接任。駱惠寧是浙江義烏人，在去年11月卸任山西省委書記，並在12月28日擔任十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員。

王志民卸任中聯辦主任一職。（資料圖片）

據來自北京最權威的消息，這次調整是因應近期香港情況的變化，委任更符合香港現實發展的官員擔當中聯辦的工作，所以對中聯辦主任人選進行調整。北京最權威消息表示，中央對「王志民同志的工作充分肯定」，顯然沒有任何問責的意味。

新接任中聯辦主任的駱惠寧，有較強的經濟背景。（中新社）

駱惠寧1970年9月參加工作，1982年3月加入中國共產黨，在職研究生學歷，經濟學博士學位，現任十九屆中央委員會委員。

駱惠寧曾在安徽工作了30多年，直到2003年，駱惠寧首次跨省調整，任青海省委副書記、省委黨校校長。7年後，駱惠寧於2010年任青海省省長。2013年，駱惠寧出任青海省委書記。2016年，駱惠寧調任山西省委書記，直至2018年11月30日卸任。

最新任免公布之中，暫未提及王志民去向。

王志民則是福建師範大學經濟法律學院政治經濟學專業博士研究生，1975年在福建省將樂縣插隊，1992年擔任新華社香港分社辦公廳副處長、處長，2006年起在中聯辦擔任職務，2017年起成為中聯辦主任。