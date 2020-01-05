【武漢肺炎】香港增6宗懷疑個案　台疾管署：確診才評估對港管制

武漢爆發不明原因肺炎疫情，本港自醫管局公布至昨午12時共接獲8宗曾赴武漢返港後感不適個案後，截至目前再增6宗個案。 在台灣，衛福部疾管署表示，若香港個案確診不明肺炎且有擴散疑慮，才會評估調整對港管制措施，將持續監測。

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台疾管署副署長莊人祥今天受訪表示，香港疑似病例數雖增加，但仍需進一步了解確診狀況，除非有確診病例且有擴散疑慮，才會評估調整香港風險、加強管制措施等，強調會持續監測香港狀況。

武漢市去年底爆發多宗不明原因肺炎，27名病例中有7人重症，大多和華南海鮮市場有關，患者臨床表現以發燒為主，少數出現呼吸困難、胸部X光片呈雙肺浸潤等狀況，外界擔心可能是沙士重現，如今病例數已增至44例。

武漢直飛台灣8個案 5宗已排除

台灣疾管署日前宣布針對武漢直飛台灣的航班進行登機檢疫，至今共針對8航班、747名旅客及機組人員進行登機檢疫，其中8人出現發燒症狀，但因症狀輕微，經防疫醫師評估後已返家休息，包括2人診斷為流感、1人為一般感冒、1人已退燒、1人為支氣管炎並已退燒，其餘3人已展開持續追蹤。醫院方面則未通報任何有武漢旅遊史的患者。

疾管署還訂於下午召開專家會議，討論未來防疫SOP。疾管署提醒，近期將前往中國大陸武漢及鄰近區域的民眾，應避免前往華南海鮮市場及接觸禽鳥；並呼籲做好勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防護措施。

（綜合報道）