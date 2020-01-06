蘇州十全街仿古長廊路面突然塌陷　附近商戶住戶撤離

「上有天堂，下有蘇杭」，江蘇蘇州一直是中國著名的旅遊勝地，當地知名景點十全街近日卻傳出路面突然塌陷，地磚裂開、涼亭整個下沉。 當地官方回應事件時則表示，初步判斷為附近河道清淤施工導致。

十全街近日傳出路面突然塌陷。（微博）

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事件發生於上周六（4日），地點是十全街「蘇州飯店」北側公交站附近。從網傳影片及圖片所見，站台北側的涼亭整個下沉，行人道的地磚裂開大縫。

內地傳媒引述目擊者指出，塌陷當時曾聽到「轟轟」聲，「塌陷挺嚴重的。」由於部分路邊店鋪門口亦出現塌陷下沉，街邊有危險的店鋪均已搬空，亦有部分商戶住戶撤離十全街。

十全街位於蘇州古城東南部滄浪區，全長2公里左右。（百度）

蘇州交通運輸局5日發出通報稱，坍塌的是一座仿古式市民休息長廊，初步判斷道路北側的河道清淤施工導致駁岸塌陷。公交公司事後已立即啟動應急響應機制，派出設施部員工與維護單位到現場處置。

據了解，十全街位於蘇州古城東南部滄浪區，全長2公里左右，據說已有千年以上歷史，因舊有十口古井，宋代起名為「十泉街」。清乾隆皇帝自號「十全老人」，他曾南巡至蘇州，地方官員為討好他，就改十泉街為「十全街」，也成為當地知名景點，至今保留江南水鄉的傳統格局。