【武漢肺炎】世衛：不建議對中國實施任何旅行或貿易限制

武漢爆發不明原因肺炎疫情，武漢市衛生健康委員會1月5日（周日）通報，截至同日8時，武漢共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例，其中重症患者7例，其餘患者生命體徵總體穩定，目前所有患者均在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡病例。 世界衛生組織（WHO）官網周日（5日）就武漢不明原因肺炎通報說，根據目前掌握的資訊，不建議對中國實施任何旅行或貿易限制。

世衛建議不要對中國實行任何旅行或貿易限制。（世衛官方網站）

世衛組織通報稱，2019年12月31日，世界衛生組織中國辦公室獲悉湖北省武漢市發現不明病因肺炎病例。1月1日，世界衛生組織要求中國政府提供進一步的資料，以評估風險。

世衞組織聲明指，在武漢出現的不明原因病毒性肺炎，暫時沒有證據顯示出現人傳人情況，121名密切接觸者也受醫療追蹤和監察。世衞已密切監視有關情況，以及與中國國家部門緊密聯繫。

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世界衛生組織表示，該組織關於公共衛生措施以及流感和嚴重急性呼吸道感染監測的建議仍然適用於這一疫情，但不建議對旅客採取任何特殊措施；萬一旅行期間或旅行後出現呼吸系統疾病症狀，建議旅客就醫並告知醫護人員其旅行經歷。同時，世衛表示，按照有關此事件的最新信息，建議不要對中國實行任何旅行或貿易限制。