中國機師19年前被美軍機衝撞致死　解放軍南海艦隊政委：從未忘記

中美南海較量持續上演。新近晉升海軍中將且履新職的南海艦隊政委楊志亮在慰問19年前被美軍機衝撞致死的戰機機師王偉的遺孀時，強調南海艦隊「從未忘記」，被指是向美軍示警。

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1月5日， 楊志亮和南海艦隊航空兵政委賀躍華少將在北京看望「海空衛士」王偉遺孀，稱不會忘記王偉。南海艦隊官微也刊文強調，19年來，「我們從未忘記」。

2001年4月1日，美軍一架偵察機對中國近岸實施抵近偵察，受到兩架中國殲-8II跟蹤攔截。美軍機衝撞殲-8II，導致王偉座機墜毀，其本人跳傘下落不明，後被確認犧牲。中央軍委後授予王偉「海空衛士」稱號，海軍黨委批准「革命烈士」，中國民眾將此事視為「國恥」。

文章還提到19年來，中國海軍實力大增的體現，即國產航母山東艦交付，殲-15艦載機批量交付，055型萬噸驅逐艦下水等，「南海將士銘記傷痛，奮力建設一流海軍，絕不讓歷史悲劇重演」。

時值中共中央軍委主席習近平簽署發佈開訓動員令，南海艦隊官微強調，「緊盯強敵對手，大抓實戰化軍事訓練」。

上述「強敵對手」很顯然指美軍。雖然王偉事件，美軍彼時賠償道歉，但美軍在南海針對中國的活動並未減少，反而隨着中國的崛起而加強。

除不會忘記「國恨家仇」外，南海艦隊迎來的政治主官楊志亮身份也值得關注。去年12月12日晉升海軍中將的楊志亮，曾在1988年「3·14」對越海戰中獲得一等戰功。 楊志亮後任職北海艦隊，2015年南下南海艦隊任職，後調任海軍研究院、海軍裝備部。此番讓有實際海戰經驗的楊志亮重返南海艦隊，或有為應對未來可能的激烈較量之考量。