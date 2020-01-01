外交糾紛爆發　印尼再抨擊中國南海言論

印尼日前因為中國的船隻進入其專屬經濟區海域召見了中國大使。2020年1月1日，印尼再度抨擊中國有關南海的言論。

路透社2020年1月1日報道，印尼1月1日批評中國對南海一爭議海域擁有主權的主張「沒有法律依據」。印尼外交部1月1日做出強烈回應，要求中國按1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），解釋其對該專屬經濟區主張的「法律依據和明確邊界」。

印尼外交部說：「中國以其漁民長期活躍於該專屬經濟區為由，宣稱它擁有有關海域的主權……這並沒有法律依據，而且從未得到1982年《聯合國海洋法公約》的承認。」

2019年12月30日，印尼因一艘中國警衛隊的船隻進入印尼專屬經濟區海域，傳召中國駐雅加達大使表達抗議。

印尼外交部在一份聲明中說，中國的海巡艦侵入印尼北部納吐納群島的印尼專屬經濟區。但是，聲明沒有提到這一事件發生的具體時間。

印度外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）30日表示，印尼外交部已經召見了中國駐印尼大使肖千，表達了強烈的抗議，並提出正式抗議照會。

印尼外交部也重申印尼並不是南海的聲索國，跟中國沒有重疊的司法管轄權。

中國外交部發言人耿爽12月31日表示，中國對南沙群島擁有主權，對南沙群島有關海域擁有主權權利和管轄權，同時，中國在南海擁有歷史性權利。中國漁民一直在中國南沙群島有關海域開展正常的漁業生產活動，合法合理。中國海警船按照自身職責在有關海域開展常態化巡邏管理，維持海上秩序，保護本國人民的正當權益。

耿爽還說，中國駐印尼大使已向印尼方面重申了中方上述一貫立場。中方願與印尼方面一道，繼續通過雙邊對話妥善管控分歧，共同維護好兩國友好合作關係和當前南海和平穩定的大局。