中國東方紅五號衛星平台首飛成功　總工程師披露性能細節

1月5日，中國長征五號火箭攜帶的實踐二十號衛星成功定點，這標誌着東方紅五號衛星（簡稱「東五」）公用平台首飛成功。中國航天科技集團有限公司五院總工程師曝光了諸多細節。

綜合媒體1月6日報道，實踐二十號衛星是東五衛星平台首飛試驗星，將對東五衛星平台進行全面在軌驗證。目前衛星已完成轉移軌道變軌工作，對東五平台的主要關鍵技術進行了驗證，後續將繼續開展在軌試驗與驗證工作。

中國長征五號遙三運載火箭於12月27日成功發射。（新華社）

據悉，東五平台是中國自主開發的新一代大型桁架式衛星平台，平台各項技術指標國際領先，起飛重量可達8,000至9,000公斤，承載有效載荷1,500至1,800公斤，設計壽命長達16年，具有高承載、大功率、高散熱、長壽命、可擴展等特點。

東五平台採用了大功率供配電系統、先進綜合電子以及大推力多模式電推進等先進技術，能適應通信等載荷的需求。

據中國航天科技集團有限公司五院總工程師、實踐二十號衛星總指揮、東五平台總指揮周志成院士介紹，東五平台能夠滿足不同功能衛星的研製需求，可廣泛應用於高軌通信、微波遙感、光學遙感、空間科學探測、科學試驗、在軌服務等多個領域，是世界航天領域少有的多適應性平台。

「與中國現役主力產品東三、東四平台相比，東五平台在關鍵性能指標上有所提升，可滿足未來20年的大容量衛星應用需求。」周志成說。

此外，他還表示，這一平台的單機國產化率達100%，將有力牽引中國航天裝備發展。該平台還實現了智能化自主運行管理，從而有效提升衛星的好用、易用性。

近年來，中國航天航空發展備受外界關注。據統計數據顯示，2019年全球共進行了103次航天發射（其中包括失敗的發射），其中，中國佔大約1/3，達到34次，俄羅斯以25次位居第二，美國則以21次航天發射排名第三。

其中值得一提的是，中國在12月16日成功發射第五十二、五十三顆北斗導航衛星，完成所有中圓地球軌道衛星發射任務，標誌北斗三號全球系統核心星座部署完成。

此外，12月27日晚，中國長征五號遙三運載火箭發射成功。有專家稱，長征五號發射是中國本年度最重要的發射之一。這次發射驗證了長征五號的設計，極大提高了中國進入太空的能力。

美國《福布斯》雜誌稱，上世紀90年代，中國每年才發射一到兩枚火箭。此次發射成功對中國的長遠計劃尤為關鍵。