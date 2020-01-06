美報告曝中國核彈頭最新數量　習近平曾4字定調海基核力量

中國在2019年10月1日閲兵式中首次公開陸基東風-41洲際核導彈和海基巨浪-2潛射核導彈，讓外界得以知曉該國核武庫的最新發展。一份來自美國的最新報告指，中國核武器數量較以往有所增長。

美國知名智庫CSIS於1月6日在其網站發佈一篇名為《中國如何升級核武庫》的文章指出，截至2019年，中國現有核彈頭數量達到290枚。其中海基48枚，空基20枚、陸基218枚，另4枚未給出解釋。

相比之下，美國現有3,570枚核彈頭，海基1,920枚，空基850枚，陸基800枚；俄羅斯現2,671枚核彈頭，海基720枚，空基786枚，陸基1,165。中國的核彈頭數量連美俄的零頭都不到，仍顯得十分「弱小」。

而在核武器發射工具數量上，中國則是海基48件、空基20件、陸基187件。美國則是海基240件、空基66件、陸基400件；俄羅斯則是海基160件、空基68件、陸基318件。

CSIS還預測未來10年，中國核武庫的規模將達到陸基412枚，海基144枚，空基50枚，共606枚；發射工具則達到陸基262件，海基96件，空基40件，共398件。

對於核材料情況，報告指，中國擁有高濃度鈾14噸，軍用級鈈2.9噸；而美國擁有高濃度鈾574.5噸，軍用級鈈79.8噸；俄羅斯高濃度鈾679噸，軍用級鈈128噸。

近十年來，西方諸多媒體在報道中國核武庫時，「250」這個數字經常出現。從250到290，可見外界也沒有「誇大其詞」。

但是，中國則不斷受到來自美國的「叨擾」，後者在多個場合要求中國加入到核裁軍談判中。中國方面則始終以反對的態度應對，認為參與談判，將有損自身的戰略威懾能力。

中國在2019年7月公布的最新《新時代的中國國防》白皮書中再次表明態度：

中國始終奉行在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器、無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器的核政策，主張最終全面禁止和徹底銷燬核武器，不會與任何國家進行核軍備競賽，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。中國堅持自衛防禦核戰略，目的是遏制他國對中國使用或威脅使用核武器，確保國家戰略安全。

白皮書中，中國人民解放軍火箭軍的戰略則是，「按照核常兼備、全域懾戰的戰略要求，增強可信可靠的核威懾和核反擊能力，加強中遠程精確打擊力量建設，增強戰略制衡能力，努力建設一支強大的現代化火箭軍。」

為此，雖然有關核武器的內容頗為保密，核武器發射工具進行大幅更新。近來新出現的可搭載核彈頭的彈道導彈則有東風-26、東風-31AG、東風-5B、東風-41等，戰略核潛艇則有094改進型號，空中力量則有轟-6N彈道導彈載機等。

值得注意的是，中共軍委主席習近平曾就海基核力量首次發聲。2018年6月15日，他在視察北海艦隊潛艇部隊時強調，「潛艇，作為一個國之重器，要大發展。我們的海基核力量，要大發展；寄希望於你們在這個時期，使我們的海軍，使我們的潛艇部隊有一個迅速的提升。」