中共中央政治局會議「定規矩」　習近平國內考察待遇曝光

新華社在1月6日刊文披露了中共中央政治局會議的諸多細節，其中包括中共高層的出訪待遇水準等。

2019年12月26日至27日，中共中央政治局召開專題民主生活會，中共中央總書記習近平主持會議。此次專題民主生活會距離上次召開的時間跨度已有4年，上次專題民主生活會的召開時間為2015年。

據官方早前披露，2019年年底的專題民主生活會，審核通過了兩個重要報告：《關於2019年中央政治局貫徹執行中央八項規定情況的報告》，以及《關於解決形式主義突出問題為基層減負工作情況的報告》。但上述報告的全文，官方並未向外界披露。

但在1月6日，中共官媒新華社刊文披露了中央政治局的諸多工作細節。

文章披露，「一年來，習近平主持召開的中央政治局常委會會議、中央政治局會議，分別有18次、12次議題涉及作風建設。習近平對強化領導幹部責任擔當、整治利用名貴特產特殊資源謀取私利、信訪民生、脱貧攻堅、掃黑除惡、機關年輕幹部接地氣走基層等作出60多次重要批示。」這一信息，是首次披露。

以名貴特產謀利，中紀委發通報點名茅台五糧液。（資料圖片）

其中，「整治利用名貴特產特殊資源謀利的問題」，是這兩年來中央紀委關注的重點問題。

過去的一年中，中國不少地方列出名貴特產清單，諸如高檔煙酒、珍稀藥材、天價茶葉、名貴木材、珠寶玉石、名瓷名畫等都在清單之列。一些落馬官員也被提及與此有關。比如茅台原董事長袁仁國被指「將茅台酒經營權作為拉攏關係、利益交換的工具，進行政治攀附」；再比如湖北鄂州市人大常委會原副主任陳新林「在公務活動中用公款購買土特產送禮」。

另據中央紀委國家監委2019年11月發佈的數據顯示：全國共查處利用名貴特產、特殊資源謀取私利問題2,848個，處理4,217人，其中移送司法機關749人，給予黨紀處分2,009人、政務處分1,161人，組織處理449人，誡勉307人，通報曝光典型問題856個。

習近平2019年4月15日赴重慶石柱土家族自治縣考察調研，到訪農戶家中和田間地頭，了解脫貧攻堅工作進展。（資料圖片）

新華社文章還披露，對中國國內考察調研，「習近平親自把關方案，要求考察場所不清場閉館，不封路封園，保持原風原貌、不做修飾，在調研中同廣大人民群眾近距離親切交談。多次在專列上午休、過夜，減輕地方負擔，降低接待規格，親自審定菜單，嚴格要求『四菜一湯』。」

對出訪活動，「習近平多次指示要精算代表團飯店入住天數，能省則省，不要浪費，住地不要豪華，乾淨舒適即可。」

新華社還披露了中央政治局貫徹中央八項規定的情況，主要集中在「改進調查研究」「精簡會議活動」「精簡文件簡報」「嚴格文稿發表」「規範出訪活動」「改進新聞報道」「厲行勤儉節約」等。

其中，「除黨中央統一安排外，中央政治局的同志個人沒有公開出版著作、講話單行本，以及發賀信、賀電、題詞、題字、作序等情況。」「嚴格執行字數、時長、版面、畫面等相關規定，規範新聞題材運用、職務表達、列名方式等。2019年黨和國家大事喜事多、新聞報道密集，但還是把更多版面、鏡頭留給人民群眾。」

文章披露，2019年1月至11月，全國共查處形式主義、官僚主義問題6.28萬起，處理黨員官員 9萬餘人，首次超過查處享樂主義、奢靡之風問題的數量。

中共中央政治局會議已成為中共政治生活中的一次重要會議。外界亦得以從此項會議中觀察中共黨內政治風向的變化，以及黨內對高層執政績效的評價，並猜測中共下一階段執政重心所在。由上述諸多細節可見，中共在後續的執政過程中，將持續發力整治腐敗問題，以及加強作風建設等。