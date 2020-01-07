湖北禁用餐廚垃圾餵豬　違者最高罰款5萬　納入信用管理

湖北近日出台《湖北省餐廚垃圾管理辦法》（下簡稱《管理辦法》），將於3月1日起施行。當中明令禁用餐廚垃圾餵豬，違者最高會被罰款5萬元（人民幣，下同）。

湖北明令禁用餐廚垃圾餵豬。（視覺中國）

官方介紹，為進一步加強餐廚垃圾管理，保障食品安全，促進餐廚垃圾資源化利用和無害化處理，湖北近日發布上述《管理辦法》。

根據《管理辦法》，在餐廚垃圾投放、收集、運輸、處置過程中，不得實施下列行為：將餐廚垃圾與其他生活垃圾混合投放；將餐廚垃圾排入污水排水管道、雨水管道等市政公共設施以及河道、湖泊、水庫等公共水域；隨意傾倒、拋撒餐廚垃圾；以餐廚垃圾為原料，生產、加工食用油和其他食品；直接使用餐廚垃圾餵豬；法律、法規禁止的其他行為。

《管理辦法》規定，直接使用餐廚垃圾餵豬的，由縣級以上人民政府農業農村主管部門責令停止違法行為，可以處5000元以上20000元以下罰款；情節嚴重的，處20000元以上50000元以下罰款。

在湖北實行餐廚垃圾集中管理的行政區域，餐廚垃圾的投放、收集、運輸、處置等活動都將適用《管理辦法》。湖北將對在餐廚垃圾無害化處理、資源化利用方面做出顯著成績的單位和個人給予獎勵。同時，餐廚垃圾投放、收集、運輸、處置中發生的檢查、處罰等信息，還將依據有關規定納入信用管理。