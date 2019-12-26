【非洲豬瘟】業界冀每日引入400隻韓國豬緩豬價　價格較內地穩定

非洲豬瘟在內地爆發已逾一年，疫情令供港活豬數量下跌，豬價上升，業界有意見認為應該開拓東南亞市場，引入不同來源的供港豬。 漁農界立法會議員何俊賢透露，業界有人希望引入韓國（南韓）豬到港，早前曾親身到當地考察，當地數個農場願意以船隻出口活豬到香港，若能成事，有機會在本港內河碼頭及昂船洲運豬上岸。 據了解，數名業界人士上月曾到韓國視察農場及出口企業，冀明年2月中起，韓國可以每天出口300至400隻豬到本港，每擔價格約為2,500元，即每斤約25元。而本月內地活豬拍賣平均價為每擔1,354至3,354元不等，若引入韓國活豬供港，價格將更穩定。 消息指目前兩地政府正商討檢疫流程等安排，記者正向漁護署查詢。

何俊賢透露，業界有人希望引入韓國豬到港，早前曾親身到韓國考察。 （資料圖片／余俊亮攝）

業界消息人士透露，數人曾到韓國考察，認為韓國農場衛生水平高，而且沒有用抗生素養豬，質素有保障，雖然近月曾爆發非洲豬瘟，但爆發地區接近朝鮮（北韓），遠離他們打算合作、位於釜山的三四個農場，而且韓國反應迅速，願意快速撲殺大量豬隻以防疫情蔓延，令業界有一定信心。

何俊賢就指，韓國政府反應積極，而港府反應也正面，目前兩地政府正商討人手調配、檢疫流程等安排。他續指，豬隻會以貨櫃運到本港，豬隻排泄物會放置於貨櫃下層，抵港後立刻把整層取出及清洗，相信排污問題可得妥善處理，而兩至四日的船程也會安排押運員全程留意豬隻健康狀態。豬隻抵港後，會由政府人員目測及抽樣檢疫，安排與現時文錦渡等關卡相似。

非洲豬瘟在內地爆發已逾一年，疫情令供港活豬數量下跌，豬價上升。 （資料圖片／張浩維攝）

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，引入韓國豬或許有助降低豬價，出發點是好，但實際需視乎具體安排，他擔心豬隻在海上長時間才能到港，是否會增加死亡風險。

截至昨天（25日），本月內地供港活豬量由805至1,641隻不等，而拍賣平均價就為每擔1,354至3,354元不等。而業界冀明年2月中起，韓國可以每天出口300至400隻豬到本港，每擔價格約為2,500元，即每斤約25元，即若引入韓國活豬供港，價格將更穩定。