通訊技術試驗衛星五號成功發射　分析指建構「天基導彈預警系統」

西昌衛星發射中心周二（7日）晚上11時20分，利用長征三號乙運載火箭將通訊技術試驗衛星五號發射升空，衛星成功送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。 有外電分析指，通信技術試驗衛星五號可能殊不簡單，是要用作建構「天基紅外導彈預警系統」。

通信技術試驗衛星五號的模擬圖。（微博）

據此前官方消息，中國在2015年9月12日發射通訊技術試驗衛星一號，在2017年1月5日發射衛星二號，在2018年12月25日發射衛星三號，以及在2019年10月17日發射衛星四號。今次的衛星五號，官方報道指出，其主要用於衛星通訊、廣播電視、數據傳輸等業務，並會展開高通量技術試驗驗證。

但分析稱，中國至今已發射5顆同類衛星，初步建立中國在外太空的反導體系，進一步完善國防防禦體系。隨着高超音速導彈等新式武器的快速發展，現有的防禦系統已難攔截作用，構建在外太空的導彈預警系統，目的就是要監測全球範圍內發射的彈道導彈，能夠第一時間發現彈道導彈升空，並在判斷是否是針對本國後及時進行攔截防禦。

火箭拋棄整流罩，將衛星送入預定軌道的演示畫面。（微博）

值得一提是，早在中國將通訊技術試驗衛星一號發射升空時，外媒已猜測其是發揮預警功能的系列衛星之一，類似於美國的紅外傳感衛星，中國是要構建導彈防禦體系，來偵測彈道導彈襲擊威脅，與研發導彈預警系統有關。對於衛星一號，當年的官方報道則是指其是主要用於展開「Ka」頻段寬帶通訊技術試驗。

另一方面，對於2020年的發射活動，中國航天科技集團高層曾於去年底透露將會繼續「超級模式」，發射次數有望首次達到「40+」，且會有多種型號的火箭首飛。中國環球電視網（CGTN）法語頻道則在1月3日稱，今年的發射次數將突破驚人的50次。