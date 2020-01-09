蓬佩奧批新疆政策　外交部：在中東發動戰爭侵犯穆斯林的是美國

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期再度批評中國打壓新疆少數民族穆斯林，並要求伊斯蘭世界譴責中國的治疆政策。 對此中國外交部8日回應稱，新疆不存在人權問題，對中東地區發動戰爭造成不計其數的穆斯林的傷亡、流離失所的恰恰是美國。

1月7日，蓬佩奧在新聞發佈會上指責中共對被關押的新疆少數民族穆斯林犯下大規模侵犯人權的罪行，並要求所有國家，特別是伊斯蘭合作組織和阿盟的國家，譴責中國對維吾爾族人的野蠻行徑。

對此，中國外交部發言人耿爽1月8日在例行記者會上回應指，美方個別人以其慣用的編造謊言的伎倆，再次攻擊抹黑中國。這種做法不僅嚴重削弱美國自身的國際信譽，也遭到越來越多國家的質疑和抵制。

耿爽強調，新疆根本不存在美方所說的民族、宗教、人權問題。中國在治疆政策成功遏制暴恐活動，保障民眾安居樂業，受到新疆人普遍支持，也得到包括穆斯林國家在內的國際社會的積極評價。在2019年7月的人權理事會和9月的第74屆聯大三委會議期間，幾十個國家代表積極評價中國在反恐和去極端化工作中尊重和保障人權，其中就包括不少伊斯蘭合作組織的成員國。

耿爽說必須指出，這些年來，美國對中東地區發動的戰爭造成不計其數的穆斯林的傷亡，流離失所，造成地區局勢的動盪不安。事實證明，侵犯穆斯林人權的恰恰是美國。美國挑撥中國與伊斯蘭國家關係是徒勞的。