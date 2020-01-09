【反貪反腐】中國文藝界反腐多人被查　包括1名女歌手

中共中央紀委國家監委官網近期頻頻發佈「反腐成績單」，盤點一年來反腐工作進展。其中，2019年文藝界也不平靜，多名「官員藝術家」被調查或被處分。

文化和旅游部藝術發展中心副主任蔣存雄涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。（網上圖片）

據內媒報道，2019年最後一個月，擅畫花鳥、作品曾拍出69萬元人民幣的文化和旅遊部藝術發展中心副主任蔣存雄落馬。蔣存雄被通報調查的前三天，中國美術家協會原分黨組成員、副秘書長杜軍「一拖四」，共五人被取消美協會籍。

通報裏披露杜軍幫人入會的手段可謂多樣：受賄、被威脅、替人代筆，說自己「不是拿錢不辦事的人」。

中國書法家協會在2019年出現近年首個落馬副主席——趙長青。多年來關於趙長青的舉報不斷。媒體公開報道顯示，在趙長青被查幾乎同時，與其有不少交集的億萬富豪安徽書協主席李士傑失聯，被指案涉趙長青。

有些落馬「老虎」也熱衷於書畫，比如河南省政協原副主席靳綏東、原國家質量監督檢驗檢疫總局副局長魏傳忠。在對靳綏東的通報中，有一條便是：「高價出售本人書法作品」。

值得關注的是，除了官員，也有一些身懷技藝的演員涉嫌違紀。比如貴州歌舞劇院一級演員雷豔。

根據公開信息，2019年下半年，貴州國家一級演員、80後苗族女歌手雷豔因涉嫌違紀被責令辭去全國人大代表職務。截至目前，貴州文化演藝集團的網站依然掛着雷豔的個人主頁，其中展示了她獲得的多個演藝獎項。

中國高壓反腐態勢下，中共2014年反腐覆蓋了政法、軍隊、文藝、能源、科教等眾多領域。從「公共情婦」湯燦服刑，到北京軍區歌舞團長劉斌被查，文藝界涉腐案漸出水面。

早前就有消息稱，中紀委擴大了反腐調查範圍，將著名書法家和音樂家等文藝圈人員也劃入了調查對象。

有觀察人士分析表示，近年以來，諸如劉大為、龍瑞之類的很多藝術文人在金錢利益的誘惑下喪失了他們對藝術的信仰。

2015年6月28日中共紀委監察部網站發文指出，「這些年來，書協美協成為文藝腐敗重災區，官員偽裝成藝術家，利用不法手段當上書協美協領導後，高價天價出售作品，把腐敗偽裝成字畫交易，這是一種變相腐敗。書協美協腐敗已經成為文藝毒瘤。」

文章還指出，「書協美協主席個個是億萬鉅富，已經嚴重影響新政反腐敗所塑造的清廉形象，也加深了社會的貧富差距和社會矛盾。」