【春運2020】旅客量料達30億人次　官方稱會杜絕鐵路傳播武漢肺炎

國新辦周四（9日）舉行記者會，介紹2020年春運形勢及工作安排。 國家發改委發言人趙辰昕指，今年預測全國旅客發送量將達約30億人次，與去年大致持平，略有增長，截至目前各項前期準備亦基本完成。 另一方面，湖北武漢爆發「不明原因的病毒性肺炎」，與會的交通部等部委代表都有說明防疫工作。

綜合內地傳媒報道，2020年春運將於周五（10日）正式啟動，並在2月18日結束，歷時40天。其中國鐵集團相關部門負責人指，預計全國鐵路發送旅客4.4億人次，同比增加3257萬人次，日均1100萬人次，增長8.0%。農曆新年前會每日安排開行旅客列車5275對，運輸能力達到1010萬人；農曆新年過後則會每日開行旅客列車5410對，運輸能力達到1043萬人，同比分別增加7.7%、6.9%。

此外，道路客運預計發送量為24.3億人次，下降1.2%；民航為7900萬人次，增長8.4%；水運為4500萬人次，增長9.6%。

2020年春運預測全國旅客發送量將達約30億人次。（中新社）

對於「不明原因的病毒性肺炎」的防疫工作，國家民航局總飛行師萬向東指，截至目前，民航運送的旅客當中還沒有發現有患者，但強調會保持密切關注，並且加強與衛生部門聯繫。如果有旅客在乘坐航班時出現突發疾病，航空公司和機場可以及時啟動應急措施，確保旅客能夠得到相應的救治。

國鐵集團副總經理李文新則稱，鐵路部門高度關注相關情況，目前鐵路站車沒有接到相關疫情報告，但將會密切關注，堅決杜絕疫情通過鐵路站車傳播，全力維護廣大旅客的健康和安全。交通運輸部總工程師汪洋亦表示，春運期間人流大量聚集，傳染病易發，為進一步保障旅客健康出行，將重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域的消毒監測防護措施。

（綜合報道）