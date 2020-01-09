涉斂財逾2600萬潛逃終被捕　黑龍江高官逃跑路線曝光

2019年春節後，黑龍江寧安原市委書記程鵬潛逃；2020年春節前，他走上受審席，被指斂財2,600餘萬元人民幣。

據《北京日報》旗下公號「長安街知事」1月9日報道，程鵬在2019年2月23日潛逃後，曾失聯兩個多月，流竄在哈爾濱、三亞、北京之間。

資料顯示，程鵬，1965年6月生，程鵬是遼寧省黑山縣人，長期在牡丹江市工作，歷任東寧縣副縣長、牡丹江市外貿局局長、商務局局長，2006年，程鵬任牡丹江市東安區委書記，2010年調任寧安市（縣級市）委書記。2017年，程鵬調任牡丹江市政府副秘書長。

官方通報稱，程鵬的違紀違法行為，多數發生在寧安市，其利用職務便利，斂財達2636萬元。2019年2月，程鵬因涉嫌嚴重違紀和受賄犯罪被黑龍江省牡丹江市紀委監委立案審查調查。2月23日，程鵬潛逃。4月21日，中國公安部發布A級通緝令追逃程鵬，其涉嫌重大職務犯罪。在通緝令發佈5天後，即宣告落網。

從出逃到歸案，失聯的2個多月裏，程鵬先後換乘各種交通工具，逃至哈爾濱、三亞、北京、遼寧黑山等多地，此後程鵬處處碰壁，只得重新潛逃回牡丹江。

官方發佈消息時，還附上了程鵬被抓時的現場圖。只見他雙眼浮腫、面容憔悴、神情沮喪。

落網半年後，2019年10月，程鵬被雙開。通報稱其違反政治紀律，參加迷信活動，為逃避審查調查潛逃，轉移、隱匿資產，與他人串供，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，公務出行乘坐頭等艙，違規超標準宴請，違規使用公車；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項，違反幹部選拔任用規定，為他人謀取人事利益；違反廉潔紀律，違規從事營利性活動，收受禮金、禮品；違反工作紀律，干預和插手司法活動；違反生活紀律，長期與他人保持不正當性關係；違反國家法律法規，參與境外賭博並涉嫌受賄犯罪。

近日，在牡丹江市西安區人民法院開庭過程中，面對指控，程鵬當庭認罪。