【伊朗指揮官被殺】專家：美動武或加強朝鮮發展核武器決心

專家認為，雖然美伊衝突暫時緩和，但美國特朗普（Donald Trump）政府對伊朗採取的軍事行動可能會對朝鮮產生影響：一方面，伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之死可能會進一步強化朝鮮發展核武器和洲際導彈的決心；另一方面，朝鮮或許也不得不重新評估特朗普政府使用武力的意願。

朝鮮發展核武或走上不歸路

中國的朝鮮問題專家、中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生1月7日表示，他認為，美國以粗暴的方式對待伊朗，可能會促使朝鮮方面認為「伊朗是因為沒有核武器才讓美國人敢於這麼做」，所以這有可能會刺激朝鮮進一步發展核武器與洲際導彈的決心。

美聯社1月6日的報道提到，朝鮮經常提及伊拉克前領導人薩達姆（Saddam Hussein）和利比亞前領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）的前車之鑑，為自己發展核武辯護。

韓國總統文在寅的顧問、首爾東國大學教授高有煥認為，朝鮮或將借美軍空襲炸死蘇萊曼尼的事件聲稱，「除了加強核威懾以應對長期對抗外別無選擇」。

美國有線新聞網絡（CNN）7日報道，奧巴馬（Barack Obama）政府時期曾在美國國防部負責亞太問題的官員傑克遜（Van Jackson）認為，朝鮮認為美國不可信，相信核武器是唯一可以使其避免重蹈伊拉克和利比亞覆轍的東西。

朝鮮方面最近也在不斷釋放擺脱「棄核」束縛的信號。2019年12月31日，朝鮮最高領導人金正恩表示，將不受「暫停核試驗」的約束，朝鮮即將擁有「新的戰略武器」。

據朝中社2020年1月1日報道，朝鮮勞動黨委員長金正恩在前一日舉行的勞動黨第七屆五中全會最後一天會議上作報告時表示，朝鮮要更加蓬勃推進戰略武器開發工作，在「敵對行為和核威脅恐嚇」依然變本加厲的情況下，朝鮮不能只看眼前的經濟成果和福利而拋棄將來的安全，全世界不日目睹朝鮮即將擁有的「新的戰略武器」。

韓聯社1日對此解讀稱，金正恩此言代表朝鮮將時隔1年8個月重返「核武開發和經濟發展」並進路線。

朝鮮或重估美國動武可能性

專家認為，美國對伊朗採取軍事打擊行動，可能會促使朝鮮方面重新評估美國同樣對其動用武力的可能性。

美聯社1月6日報道稱，一些專家認為，2019年6月美國沒有對伊朗擊落其無人機的行為做出報復行動可能增加了朝鮮的信心，使朝鮮認為只要避免直接威脅美國人的生命和核心資產，就無需害怕美國會採取軍事行動。