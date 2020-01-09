【蘇萊曼尼之死】伊朗去信聯合國安理會　強調空襲符合憲章條文

美國空襲伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後，德黑蘭方面向美軍駐伊拉克基地發射導彈作為報復手段。伊朗駐聯合國代表拉萬希（Majid Takht Ravanchi）1月8日去信聯合國安理會，解釋有關行為符合聯合國憲章。

伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼1月3日在巴格達死於美軍空襲，德黑蘭之後攻擊美軍駐伊拉克基地，外界一度憂慮美伊兩國會爆發軍事衝突甚至是全面戰爭。（Reuters）

拉萬希的信中提到，伊朗行使自衛權利，向美軍駐伊拉克的基地採取慎重而合比例的軍事回應。他指空襲行動精準並以軍事設施為目標，因此沒導致任何民眾性命和財產損失。

他亦強調，伊朗無意令事件升溫或演變成戰爭，但這次空襲行動是警告一旦再有任何軍事冒險主義行動，德黑蘭政府會在符合國際法的情況下，繼續奮力為民眾、國家主權和領土完整等抵抗侵略行為。

拉萬希亦表示，伊朗完全尊重伊拉克的主權。

根據聯合國憲章第51條，任何行使自衛權的國家須即時向由15個國家組成的安理會解釋事件，例如美國曾經以同一條款作為攻擊敘利亞境內的極端伊斯蘭組織ISIS的理據。

另外，美國駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）同日亦去信安理會，稱殺死蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）是為了自衛，為了保護美國的人員和利益，並指華府會採取更多的必要措施。不過她亦表示，美國準備好在不設前提的情況下，與伊朗進行嚴肅的談判，目的是防止伊朗政權進一步危及國際和平與安全或使局勢升級。