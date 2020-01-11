中央巡視組：收到反映國台辦領導的問題線索，已轉交中紀委

近日，中央第一巡視組向中共中央台灣工作辦公室回饋巡視情況。中央巡視工作領導小組成員、辦公室主任王鴻津主持召開向中央台辦主任劉結一的回饋會議，出席向中央台辦領導班子回饋會議，對巡視整改提出要求。 中央第一巡視組組長黃先耀指出，在先前進行的常規巡視中發現，中台辦「防範廉政風險不夠到位」，此外，巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索。

2019年9月至11月，中央第一巡視組對中央台辦進行了常規巡視。中央第一巡視組組長黃先耀在回饋時指，巡視發現了一些問題，主要是：學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不夠深入，落實黨的路線方針政策不夠有力，履行職責使命不夠到位；落實全面從嚴治黨「兩個責任」有差距，日常監督比較薄弱，防範廉政風險不夠到位，存在形式主義、官僚主義問題；落實新時代黨的組織路線不夠到位，打造高素質專業化幹部隊伍還有差距，領導班子建設有待進一步加強，幹部隊伍建設仍然存在一些短板，基層黨建存在薄弱環節；對上次巡視、審計等指出的問題整改落實不夠到位，長效機制不夠健全，常抓抓長有差距。同時，巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。

中央第一巡視組向中共中央臺灣工作辦公室回饋巡視情況。（中紀委網站）

黃先耀提出了五點整改意見建議：一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大以及十九屆二中、三中、四中全會精神；二是堅持與時俱進、主動作為，更好地適應新形勢新任務新要求，不斷創新對台工作理念思路和舉措，在求深求細求實求效上下功夫；三是認真落實全面從嚴治黨戰略部署，切實履行主體責任、監督責任，進一步健全全面從嚴治黨的領導體制和制度機制；四是認真貫徹新時代黨的組織路線，強化領導班子建設，樹立正確選人用人導向；五是統籌推進上次巡視整改不到位問題和本次巡視新發現問題以及「不忘初心、牢記使命」主題教育檢視問題的整改，切實做好巡視「後半篇文章」。

劉結一表示，中央巡視組回饋的意見實事求是、切中要害；提出的整改意見明確具體、操作性強。中央台辦誠懇接受、嚴肅對待，堅決按照加強巡視整改明確要求，抓好整改落實，確保取得扎實成效。

（中紀委網站）