山東「張志超案」再審：16歲時被指姦殺囚終身　14年後終改判無罪

山東男子張志超2005年捲入一宗姦殺女同學案，被判無期徒刑。最高法院以證據矛盾及事實不清為由，下令重審該案。 山東高院周一（13日）再審宣判，裁定張志超及被指包庇的同案另名被告王廣超無罪，已服刑14年的張志超辦理手續後可獲釋回家。

張志超曾就讀的山東省臨沂市臨沭縣第二中學。（資料圖片）

2005年1月10日，山東臨沂市臨沭縣第二中學分校一間男廁內，發現一具女性屍體。警方調查認定，死者為一個月前失蹤的女生張源（化名），認為時年16歲的中學生張志超具有作案嫌疑，並將其逮捕。翌年3月，臨沂中院做出一審判決，認定張志超強姦罪成立，判處其無期徒刑。同時，張志超的同學王廣超因包庇罪被判處有期徒刑3年，緩刑3年。

入獄6年突喊冤 稱受刑訊逼供

及至2011年，獄中的張志超在與母親馬玉萍的一次會見中突然開口喊冤，稱自己遭到刑訊逼供。從此，馬玉萍開始為兒子四處申訴，對作案時間、現場證據等提出異議。

申訴理由包括，偵查機關未曾就屍檢和警方認定的作案現場中的表皮細胞、毛髮、指紋等進行提取和鑑定，作案時間地點存疑、有利證據被隱匿、證言相互矛盾，以及張志超供述受害人衣服顏色與受害人實際衣物顏色不一樣等。

圖為張志超在獄中照片。（網上圖片）

申訴兩度遭駁回

然而，申訴一開始並不順利。2012年3月19日，臨沂市中級人民法院駁回申訴；同年11月12日，山東省高級人民法院亦駁回申訴。2014年，臨沂市人民檢察院作出《刑事申訴複查通知書》，不予提起抗訴。

2015年10月，山東省檢察院開始複查該案，案件終於出現轉機。最高人民法院分別於2016年4月、12月和2017年5月，3次以遠程視像方式了解案情，後正式立案審查。2017年11月，最高法再審決定書指出，經審查認為，原審判決認定張志超強姦致人死亡、王廣超包庇的事實不清，主要證據之間存在矛盾，決定指令山東省高院另行組成合議庭對案進行再審。

2018年2月8日，山東高院組成合議庭對張志超王廣超案件進行再審。2019年12月5日下午，該案在山東高院開庭再審，檢方與辯方均建議，應改判張志超與王廣超兩人無罪。2020年1月13日，山東高院再審宣判，改判張志超和王廣超無罪，已服刑14年的張志超在辦理手續後，將於同日與母親一同回家。

（綜合報道）