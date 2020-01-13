【台灣大選】李敖之子李戡批大陸國台辦　微博帳號遭封禁

2020年台灣總統大選已落幕，蔡英文以創紀錄的817萬票連任第十五任台灣總統，韓國瑜以552萬票敗選。對此，大陸國台辦回應指，堅決反對任何形式台獨，願推動兩岸關係和平發展。

不過，在中國大陸輿論界，出現一股「狠批國台辦」的風潮，認為國台辦的「讓利台灣」政策並未得到「回報」，反而讓台灣在遠離大陸的道路上「越走越遠」。這其中就包括已故台灣知名作家李敖之子李戡。

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在台灣大選前後，李戡就頻繁在內地社交媒體微博發表涉台言論。他在2019年11月26日發文指，「對港政策已鬧了大笑話，現在中央必須接受蔡英文即將連任的事實，而不是用同樣鴕鳥心態宣傳台灣選舉，否則笑話更大。」

台灣大選前一晚的1月10日，李戡在微博發文，「粉棋X們，明天此時等着哭吧，中國就是因為有你們這幫鴕鳥成天不思進取、瞎意淫找台階找理由，國家碰到的問題才越來越多。」

而蔡英文1月11日勝選連任結果出爐後，李戡在微博連發134個「啪」字，並「@國台辦發佈」，暗示這是在打臉國台辦。但隨後，李戡的微博賬號就因「被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定」銷號。

此事引發大陸網友諸多不滿，紛紛將矛頭指向國台辦。而李戡則在Facebook稱，「國台辦很生氣，敗選後第一件事，就是封了我新浪微博和今日頭條的賬號」，「今天國台辦查封我賬號的舉動，恰恰證明了他們的心虛和無恥。」

他還說，「過去一年，我一直說韓國瑜會完蛋、中國大陸不瞭解台灣年輕人想法、熱捧的「樣板」台胞在台灣完全是邊緣人物，結果，國台辦不但不改變做法，還變本加厲蠻幹到底，最終收不了場。」

李戡曾在2019年3月18日發文紀念李敖逝世一週年時表示，「我是真正的統派，一如我的父親李敖。」

李敖生前與李戡合影。（網絡圖片）

蔡英文1月11日成功連任後，大陸國台辦發言人馬曉光發聲，指「我們的對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針。堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉。」

馬曉光還稱，「兩岸關係和平發展，是促進兩岸共同發展，造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動。我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與台灣同胞一道，推動兩岸關係和平發展，增進祖國和平統一進程，共同開創中華民族偉大復興的光明前景。」

而中國輿論界則有不少聲音說，「丟掉幻想，準備鬥爭」，並強調「兩岸關係的主導權依然在大陸手中，『台獨』以武拒統、依美抗統的企圖不會得逞，未來台灣只有一條路，那就是『祖國必須統一，也必然統一』」。

而對於國台辦本身，中紀委1月10日公布巡視組對「中共中央台灣工作辦公室」（即國台辦，系一個機構、兩塊牌子）反饋情況，並提出一些具體問題。

這些問題包括，執行中南海路線方針政策不夠有力；防範廉政風險不夠到位，存在形式主義、官僚主義問題，打造高素質專業化官員隊伍還有差距，官員隊伍建設仍存在短板等。

最為關鍵的是，巡視組還指出，收到一些「領導幹部」的問題線索，並已轉至中紀委國家監委、中組部等處理。看來，國台辦的整頓將隨着台灣大選的落幕而開啟。

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