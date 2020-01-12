國台辦被指存在形式主義、官僚主義問題　或有官員被查

蔡英文在台灣大選中獲得連任，國台辦在第一時間作出回應。這個負責大陸涉台事務的這個近期也被中紀委盯上，一些領導幹部被批評有問題，或預示有官員被查。

中國國台辦官網曾於2020年1月10日刊登中共中央第一巡視組反饋巡視情況，其中提及國台辦「領導班子建設」待進一步加強，且「收到反映一些領導幹部的問題線索」，已轉中央紀委等有關方面處理。

國台辦主任劉結一則回應，反饋意見「實事求是、切中要害」，將誠懇接受、嚴肅對待，堅決按照加強巡視整改明確要求，抓好整改落實，確保取得紮實成效。

根據公告，2019年9月至11月，中共中央第一巡視組對中央台辦（國台辦）進行常規巡視，近日舉辦反饋會議。

中央第一巡視組組長黃先耀在會中提及，巡視發現，中央台辦學習貫徹「習近平思想不夠深入，日常監督比較薄弱，防範廉政風險不夠到位，存在形式主義、官僚主義問題，領導班子建設有待進一步加強，幹部隊伍建設仍然存在一些短處，基層黨建存在薄弱環節」等。

黃先耀並稱，「巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理」。

中央巡視工作領導小組成員、辦公室主任王鴻津則指「領導班子對巡視整改負總責，主要負責人必須自覺擔負起整改第一責任人責任，堅持從本級、本人改起」。紀檢監察機關和組織部門要加強巡視整改日常監督，對敷衍整改、虛假整改的嚴肅問責。

劉結一則回應，「中央巡視組反饋的意見實事求是、切中要害；提出的整改意見明確具體、操作性強。中央台辦誠懇接受、嚴肅對待，堅決按照加強巡視整改明確要求，抓好整改落實，確保取得紮實成效」。

他並強調，將「夯實政治責任，把中央巡視反饋意見整改落實作為檢驗對黨忠誠的『試金石』，堅持自我革命精神，高標準抓好整改，舉一反三、標本兼治，常態化鞏固成效，切實以巡視整改為契機，紮實推進各方面工作」。

其實早在2015年，國台辦就曾被中紀委盯上。2015年10月，中共中央巡視組對國台辦的巡視結果中就指出，國台辦有拉贊助、收禮品，利用工作資源牟取個人私利情況，並掌握「一些領導幹部」問題線索，已轉送中紀委等部門處理。

2016年1月，中共中央紀委監察部發布消息稱，國台辦副主任龔清概「概涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。」

國台辦，全稱「國務院台灣事務辦公室」。但實際上，它還有另一個名稱是「中共中央台灣工作辦公室」，簡稱「中台辦」、「中央台辦」或「中共中央台辦」。同一個單位卻有兩種名稱，在中國的黨政體制裏十分常見，俗稱「一套班子、兩塊牌子」。