【青海地陷】巴士車頭墮坑釀6死4失蹤　少年勇救嬰兒遇二次塌陷

青海省西寧市一個巴士站對出路面發生塌陷，一輛載客巴士跌入坑內。截至今日（14日）上午9時30分，救援人員找到6名遇難者遺體，正在核對身份。 目前仍有4人失聯，另外有16人受傷，傷者情況穩定。

青海西寧路面發生塌陷，一輛巴士直接跌入坑內。（中新社）

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事發昨日（13日）下午5時30分左右，涉事巴士在西寧市南大街紅十字醫院附近的車站前，等候乘客上車。路面突然出現大範圍塌陷，巴士車頭傾斜跌落坑內，車尾凌空。懷疑因壓斷天然氣管，坑內其後冒出火光及濃煙。現場大批圍觀的市民試圖用繩索將被困坑內的乘客救出，亦有不少被困乘客試圖打開車窗爬出逃生。

當局派出救援及搜索隊伍到場營救，晚間吊起涉事巴士。官方最初指有2人失蹤，市政府新聞辦及應急管理局其後於凌晨開記者會，將失蹤人數上調至10人。

坑洞內產生劇烈的爆炸，冒出火光。（影片截圖）

黃衣少年勇救嬰兒 折返救人跌入坑內

據悉，地陷發生一刻，圍觀的人群中有一名身穿黃色外套的少年，他第一時間將塌陷區附近的救起一名嬰兒。少年將嬰兒放在安全地方後，隨即又返回地陷處救人。未料此時地面發生二次塌陷，男孩和其他救人的市民一同掉入坑洞，幾秒鐘後洞內產生劇烈的爆炸，所幸眾人被救出並送往醫院。內媒報道稱，黃衣少年最終平安無事。

（綜合報道）