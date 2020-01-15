國台辦總結去年兩岸關係：克難前行，對台工作取得紮實進展

國台辦周三（15日）上午舉行2020年首場例行新聞發布會。對於過去一年兩岸關係發展，發言人馬曉光表示，面對複雜嚴峻的台海形勢，大陸推動兩岸關係克難前行，對台工作取得紮實進展。

繼2018年2月推出惠台31條措施，大陸國台辦去年11月再推出惠台26條，其中許多措施都針對台商。（資料圖片）

馬曉光表示，大陸堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊和遏制各種形式的「台獨」分裂活動，維護了台海地區總體和平穩定。圍繞實現民族偉大復興、造福兩岸同胞的主題，與島內認同「九二共識」、支持兩岸關係和平發展的政黨、團體、人士對話協商，達成加強兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、共同反對「台獨」分裂、攜手推進和平統一進程等多項共識並發表共同倡議，兩岸民主協商邁出重要步伐。

馬曉光介紹，大陸在推動「31條措施」、司法領域服務台胞措施等落實落細基礎上，又推出含金量更高、受益面更廣的「26條措施」，出台開放台胞參與大陸社會保險等政策措施，為台胞持續提供同等待遇，分享大陸發展機遇，增進兩岸同胞親情福祉。積極探討打造兩岸共通市場，啟動福建沿海同金門、馬祖「小四通」前期工作，推動兩岸相關產業協會達成6項共通標準。

2020大選中，蔡英文高票勝選連任總統。（洪嘉徽攝）

據介紹，2019年1至11月兩岸貿易額2070.6億美元，大陸仍是台灣最大出口市場。台商台企持續看好大陸經濟發展與營商環境，對大陸直接投資同比增長26.8%，台商投資項目同比增長7.9%，截至2019年11月底，累計批准台資項目111955個。初步統計，2019年兩岸人員往來約900萬人次，台胞來大陸超過600萬人次。馬曉光認為，儘管民進黨當局和「台獨」勢力不斷干擾阻撓，但兩岸同胞開展交流合作勢頭不減，依然熱絡。

他又強調，雖然台海形勢持續複雜嚴峻，但大陸有足夠的信心和能力戰勝各種風險挑戰，重申決定兩岸關係走向的關鍵因素是大陸發展進步。

（海外網）