中國男子涉闖美軍基地拍照被起訴　庭上否認控罪還押候審

去年12月底，一名譯音姓廖的27歲中國男子涉嫌拍攝美國佛羅里達州一個海軍基地設施被捕。涉案男子被控3項罪名，但他在當地時間周一（13日）上庭時否認控罪，法庭裁定將其繼續收押候審。

佛羅里達州基韋斯特市的海軍基地多次發現有中國人非法拍照。（資料圖片）

據CNN報道，起訴書指出，去年12月26日，該名27歲的廖姓（Lyuyou Liao，音譯）男子在海軍基地的圍欄外徘徊。基地憲兵發現他行跡可疑遂上前截查，並在其手機中發現有軍事設施的照片，遂將他拘捕，廖男其後雖辯稱當時欲嘗試拍攝日出，但仍被控以拍攝軍事設施和進入軍事基地等多項罪名。



據了解，廖男一旦罪名成立，可依控罪分別判最高入獄1年和半年。而涉事美軍基地已非首次遭中國人闖入，中國男子趙千利（Zhao Qianli，音譯）在前年9月26日因闖入該基地，而被判監禁1年。



此外，今年1月，兩名中國公民王宇浩（Yuhao Wang，音譯）和張傑倫（Jielun Zhang，音譯）私闖同一個基地並拍照，同樣被控告非法進入美國軍事設施拍照。



針對有中國人頻繁涉嫌擅闖美軍基地，外交部多次提醒海外中國公民守法，嚴格按照有關提示和標識行事，而中國駐外使領館將繼續在職責範圍內為中國公民提供必要協助。

（綜合報道）