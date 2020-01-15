美兩人權組織發表報告批中國　外交部：完全不值一駁

針對美國人權組織「人權觀察」及「自由之家」發布的涉華報告，中國外交部表示，兩個組織長期以來一直戴着有色眼鏡看待中國，發表的涉華言論、報告一向都罔顧事實、顛倒黑白，毫無客觀性可言，完全不值一駁。

人權觀察1月14日在紐約聯合國總部發表《2020年世界人權報告》，指責中國對國際人權體系構成威脅，同時批評香港警察對示威者使用過分武力，特首林鄭月娥拒絕展開獨立調查。（資料圖片）

在1月15日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，「人權觀察」和「自由之家」發布了兩份報告，稱中國政府利用政治、經濟等手段破壞人權，實施監控並操控信息，通過中國媒體擴大全球影響，對民主社會造成威脅。

對此，中國外交部發言人耿爽表示，「你提到的這兩份報告我都沒看到，也沒有興趣去看。」

耿爽稱，這兩個組織長期以來一直戴着有色眼鏡看待中國。他們發表的涉華言論、報告一向都罔顧事實、顛倒黑白，毫無客觀性可言，完全不值一駁。

接着，耿爽說，「我只想簡單說兩句：第一，中國的人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權；第二，中國媒體秉持客觀、公正、真實、準確的報道原則，為促進中國與世界各國之間的相互了解發揮了積極作用。中國也一直依據憲法保障公民的言論自由。」

據了解，「人權觀察」組織1月14日發表2020年《世界人權報告》，檢視近100個國家的人權狀況。這份報告指責中國對國際人權體系構成威脅，同時批評香港警察對示威者使用過分武力，特首林鄭月娥拒絕展開獨立調查。

而「自由之家」發表的涉華報告中，則批中國媒體正擴大全球影響力，對民主社會造成威脅。

資料顯示，「人權觀察」的總部位於紐約，該組織在1978年成立，在全球100個國家設有工作人員，不定期發表批評中國人權狀況的報告；「自由之家」組織的主要收入來自美國政府，根據該組織年報，2016年有86%的收入是來自美國政府。

對於這兩組織，中國早前已實施制裁。中國政府在2019年12月宣布，要對「自由之家」、「人權觀察」在內的美國非政府組織實施制裁，以反制美國2019年11月通過《香港人權與民主法案》。

「人權觀察」（Human Rights Watch）執行長羅特（Kenneth Roth）原定於15日在香港發表《2020世界人權報告》，但12日被香港拒絕入境，對此中國外交部發言人耿爽回應稱「支持反中亂港分子的組織理應受制裁」。