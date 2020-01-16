曾隨鄧小平訪美採訪總統卡特　央視主持人趙忠祥去世　享年78歲

1月16日，央視主持人趙忠祥之子趙方證實，趙忠祥於2020年1月16日上午7時30分因病在北京去世，享年78歲。 據悉，趙忠祥2019年底就醫發現癌症擴散。

趙忠祥生前出席某活動照片。（VCG）

資料顯示，趙忠祥1942年1月16日出生於河北省邢台市寧晉縣，生前是中央電視台《人與自然》主編、中央電視台主持人。

趙忠祥1959年進入中央電視台的前身「北京電視台」擔任播音員，是中國第二位電視播音員、第一位男播音員。1979年，他跟隨鄧小平訪美期間採訪過美國總統卡特，成為第一位進入白宮採訪美國總統的中國記者。

1981年，趙忠祥開始主持中央電視台《動物世界》欄目。1983年，趙忠祥在中央台主持五四蒲公英青年智力競賽，也是在這個節目中，中國大陸首次使用「節目主持人」這個稱謂。1984年起先後主持過12次央視春節聯歡晚會，2010年7月與朱迅搭檔再次主持《動物世界》和《人與自然》。

2011年，趙忠祥與廣西衛視聯手推出中國第一檔實景思辨秀節目《老趙會客廳》。2015年7月，趙忠祥卸任視協主持人專業委員會主任，由敬一丹接任。趙忠祥則被委員會聘為榮譽主任，此後負責對年輕主持人的培養。

個人生活方面，1968年趙忠祥與張美珠結婚。兩人育有一子，名叫趙方，從事IT行業。此外，他於1993年獲得首屆金話筒獎特殊榮譽獎。