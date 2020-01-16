【北京殺醫案】持刀割喉女醫生致死　被告犯故意殺人罪一審判死刑

北京民航總醫院去年底發生一宗殺醫慘劇，急症室的值班女醫生楊文被病人家屬持刀割喉，最終經搶救無效身亡。 案件周四（16日）在北京第三中院公開開庭審理，被告孫文斌犯故意殺人罪，一審被判處死刑。

北京民航總醫院上月發生殺醫的慘劇。（紅星新聞）

事發上月24日早上6時許，孫文斌持刀闖進民航總醫院，其是在該院急診科留院觀察的95歲女病人的次子。據此前內地傳媒披露，孫文斌母親正是由楊文接診。但由於家屬拒絕一切檢查，僅要求靜脈注射，孫文斌母親的病情未有好轉，家屬亦因此認定是楊文醫療失誤。

檢方在庭上公布的案情亦指出，孫文斌及親屬將其母孫魏氏送至民航總醫院治療，孫文斌不滿楊文的治療，懷恨在心、意圖報復。孫文斌其後就在急診搶救室內，持事先準備的尖刀反復切割、扎刺值班醫生楊文的頸部致其死亡。

法院認為，孫文斌故意非法剝奪他人生命，罪行極其嚴重，雖然作案後報警，到案後能夠如實供述其所犯罪行，應依法認定為自首，但鑑於其犯罪性質極其惡劣，殺人手段特別殘忍，情節、後果特別嚴重，社會危害性極大，雖有自首情節，但不足以從輕處罰，決定判處死刑。

孫文斌被法院一審判處死刑。（微博）

事實上，內地不時傳出醫鬧事件，醫護人員的人身安全備受威脅。為此，去年底召開的第十三屆全國人大常委會第十五次會議，已經表決通過《基本醫療衛生與健康促進法》，將於今年6月1日起實施。

新法訂明全社會應當關心、尊重醫療衛生人員，維護良好安全的醫療衛生服務秩序，共同構建和諧醫患關係。醫療衛生人員的人身安全、人格尊嚴不受侵犯，其合法權益受法律保護。禁止任何組織和個人威脅、危害醫療衛生人員人身安全，侵犯醫療衛生人員人格尊嚴。

（綜合報道）