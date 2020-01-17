美施壓荷蘭對華禁售光刻機　中國大使：勿將商業問題政治化

中國駐荷蘭大使徐宏近日接受荷蘭《金融日報》記者專訪，談及美國施壓阻止荷蘭向中國出口阿斯麥公司（ASML）生產的EUV光刻機一事。 徐宏表示，我們希望荷蘭政府能綜合考慮自身利益、荷蘭企業利益，本著公平貿易及法治的精神，作出正確判斷；如果荷蘭政府在政策取向上追隨美國，基於政治原因對中荷經貿往來施加不公平的限制，毫無疑問將會影響兩國合作，因為所有的合作都應當是對等互惠的。

據路透社此前消息，美國政府2018年至2019年展開強大攻勢，企圖以「安全威脅」為由阻撓ASML向中國企業出售價值1.5億美元的EUV（極紫外光刻機）。該媒體16日的報導稱，EUV被認為是軍民兩用的雙重用途產品。荷蘭外交部發言人15日表示，「在決定是否簽發出口許可證時，荷蘭政府要權衡經濟和安全利益。」

徐宏說，如美國向荷蘭施壓，荷蘭政府因此不再批准向中國出口EUV光刻機，那麼這種做法就是典型的將商業問題政治化，按照相關法律及國際協議，美國沒有理由要求荷方限制ASML對華出口。

阿斯麥公司（ASML）生產的EUV光刻機。（網絡圖片）

他說，中國是全球最大的半導體產品市場，佔全球半導體產品消費總量的50%以上。美國若對中荷正常商業往來橫加干涉，將會對全球半導體行業的發展帶來不良影響，最終也會傷害美國自己的公司及消費者利益；荷蘭ASML技術非常先進，處於全球領先地位，但任何產品與技術都離不開市場支撐。丟掉中國市場，不僅利益受損，而且缺失了讓產品技術提升及發展的重要平台，ASML自己必定也不願意這樣。

徐宏表示，由於美國採取系列消極措施，以規則為基礎的國際貿易體系正受到嚴重衝擊;在維護自由貿易及多邊主義方面，中國與荷蘭有著共同利益與立場。希望荷蘭政府能夠排除干擾，以理性和法治為原則，獨立自主地作出正確決定。

徐宏稱，我們希望荷蘭政府能綜合考慮自身利益、荷蘭企業利益，本著公平貿易及法治的精神，作出正確判斷。

徐宏還強調，不只是在EUV光刻機這個問題上，包括在中國企業參與荷蘭5G網建設問題上，美國都提出所謂國家安全關切，這純屬沒有任何事實根據的藉口。