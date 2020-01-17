【一分鐘看世界】普京玩邊科、中美未解決的問題、落雨救澳洲？

今天是1月17日，星期五。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

普京意在平穩過渡？

俄羅斯內閣總辭引發外界高度關注，總統普京任命前總理梅德韋傑夫任聯邦安全會議副主席，並同意由政治素人米舒斯京擔任新總理。這名原稅務局長雖然不為外界熟知，但他在經濟上經驗豐富。俄國政壇地震，西方媒體分析認為這意味普京或尋求永續統治，俄國傳媒則認為，普京旨在撤換不受歡迎的內閣，又或者在退位後採取哈薩克模式，目的也是在於將自身影響力控制下，為俄羅斯帶來平穩過渡……（按此閱讀更多）

俄羅斯總統普京將在2024年退位，內閣總辭或是他展開權力交接的開端（AP）

中美貿易後續

中美第一階段貿易協議正式簽署，雙方就採購、知識產權、技術轉移及執行機制等取得一定共識。惟外界認為仍有棘手問題懸而未決，例如美方尚未解決中國不公平競爭行為；大規模採購美國產品被指不切實際；還有華為、補貼和關稅等問題有待處理；歐盟方面表示仍要評估協議是否符合全球貿易規則。在協議簽署前雙方花了頗長時間處理翻譯問題，文本公開後亦可見當中的微妙差異，至於中美之間所謂的誰勝誰負，有分析認為仍未能有一刀切的答案……（按此閱讀更多）

中美第一階段貿易協議正式簽署，雙方在七大項目上取得一定共識（Reuters）

美國史上第三場彈劾總統審訊

美國參議院展開彈劾總統特朗普的審訊，由7名彈劾代理人宣讀特朗普的「罪狀」，經由美國首席大法官羅伯茨宣誓執行主審法官，聯同100名擔任陪審團身份的參議院宣誓，標誌着美國第三場彈劾總統案開始。特朗普再次否認向「通烏門」的指控，又稱審訊是騙局，最好儘快舉行……（按此閱讀更多）

降雨救澳洲山火藏隱憂

澳洲大火延燒數月，大片樹林遭燒毀，連全球僅餘被稱為「恐龍樹」也險些遭殃。大火亦導致數以億計的動身葬身火海，一幕幕樹熊被燒傷的畫片更人心酸，不過幸好有搜索犬屢屢將牠們救出。在重災區新南威爾斯省及維多利亞省最近終於迎來降雨，有助撲滅山火，惟專家指出雨水可能會造成山洪暴發等更大破壞……（按此閱讀更多）

日本確診首宗武漢肺炎

中國湖北省武漢市自去年底爆發肺炎，相信是新型冠狀病毒引起，日本確診首宗個案，證實患者是曾到武漢的中國籍男子。美國國務院向身處中國的美國公民發出健康警告，呼籲提高警覺。有德國病毒研究專家認為，這種新病毒與「SARS病毒同種，只是形態不一……（按此閱讀更多）

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