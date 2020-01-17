【一分鐘看世界】普京玩邊科、中美未解決的問題、落雨救澳洲？

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今天是1月17日，星期五。

陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

普京意在平穩過渡？

俄羅斯內閣總辭引發外界高度關注，總統普京任命前總理梅德韋傑夫任聯邦安全會議副主席，並同意由政治素人米舒斯京擔任新總理。這名原稅務局長雖然不為外界熟知，但他在經濟上經驗豐富。俄國政壇地震，西方媒體分析認為這意味普京或尋求永續統治，俄國傳媒則認為，普京旨在撤換不受歡迎的內閣，又或者在退位後採取哈薩克模式，目的也是在於將自身影響力控制下，為俄羅斯帶來平穩過渡……（按此閱讀更多

俄羅斯總統普京將在2024年退位，內閣總辭或是他展開權力交接的開端（AP）

中美貿易後續

中美第一階段貿易協議正式簽署，雙方就採購、知識產權、技術轉移及執行機制等取得一定共識。惟外界認為仍有棘手問題懸而未決，例如美方尚未解決中國不公平競爭行為大規模採購美國產品被指不切實際；還有華為、補貼和關稅等問題有待處理；歐盟方面表示仍要評估協議是否符合全球貿易規則。在協議簽署前雙方花了頗長時間處理翻譯問題，文本公開後亦可見當中的微妙差異，至於中美之間所謂的誰勝誰負，有分析認為仍未能有一刀切的答案……（按此閱讀更多

中美第一階段貿易協議正式簽署，雙方在七大項目上取得一定共識（Reuters）

美國史上第三場彈劾總統審訊

美國參議院展開彈劾總統特朗普的審訊，由7名彈劾代理人宣讀特朗普的「罪狀」，經由美國首席大法官羅伯茨宣誓執行主審法官，聯同100名擔任陪審團身份的參議院宣誓，標誌着美國第三場彈劾總統案開始。特朗普再次否認向「通烏門」的指控，又稱審訊是騙局，最好儘快舉行……（按此閱讀更多

降雨救澳洲山火藏隱憂

澳洲大火延燒數月，大片樹林遭燒毀，連全球僅餘被稱為「恐龍樹」也險些遭殃。大火亦導致數以億計的動身葬身火海，一幕幕樹熊被燒傷的畫片更人心酸，不過幸好有搜索犬屢屢將牠們救出。在重災區新南威爾斯省及維多利亞省最近終於迎來降雨，有助撲滅山火，惟專家指出雨水可能會造成山洪暴發等更大破壞……（按此閱讀更多

日本確診首宗武漢肺炎

中國湖北省武漢市自去年底爆發肺炎，相信是新型冠狀病毒引起，日本確診首宗個案，證實患者是曾到武漢的中國籍男子。美國國務院向身處中國的美國公民發出健康警告，呼籲提高警覺。有德國病毒研究專家認為，這種新病毒與「SARS病毒同種，只是形態不一……（按此閱讀更多

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