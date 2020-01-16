【一分鐘看世界】中美簽協議後下一步？俄政府總辭、彈劾特朗普

今天是1月16日，星期四。 多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美正式簽署貿易協議

中美在白宮正式簽署首階段貿易協議，特朗普表示貿易協議糾正過往的錯誤，為美國帶來經濟公平及安全，亦感謝習近平的貢獻。副總理劉鶴則讀出習近平口信，稱協議有利中美及全世界，並希望美方公平對待中國企業。華府隨後公有96頁的協議文本，主要涵括七大內容，中國同意在未來兩年採購2000億美元美國貨及服務，並就知識產權及執行機制等有共識。美方稱第二階段談判緊接其後，不過在中美貿戰稍為降溫後，美歐日促請世貿改革，北極地區亦將成為兩國角力場……（按此閱讀更多）

特朗普與劉鶴正式簽署中美首階段貿易協議（AP）

俄羅斯政壇大地震？

俄羅斯總統普京發表年度國情咨文，表示政府將會應對人口不足問題，並會肩負責任確保世界安全。普京又提議全國投票修改憲法，下放權力給予下議院國家杜馬選出總理。消息傳出後，總理梅德韋傑夫宣布俄羅斯政府全體辭職。克里姆林宮隨後表示，普京提名不為外界熟悉俄羅斯聯邦稅務局長米舒斯京為新任總理……（按此閱讀更多）

俄羅斯總統普京提名聯邦稅務局長米舒斯京接任總理（Reuters）

彈劾條款送交參議院

美國國會眾議院議長派出7名民主黨人擔任彈劾代理人，眾院亦表決通過將彈劾總統特朗普的條款送交參議院，預料參院將於下周開始審理。民主黨表示，將會加入新證據，包括佛羅里達州商人帕納斯（Lev Parnas）提供的電話紀錄和其他文件，擴大審訊範圍……（按此閱讀更多）

繼續圍堵華為

美國呼籲盟友圍堵中國電訊商華為，英媒報道指，美國政府即將公布一項新規定，將極大地擴大美國阻止外國製造產品向華為公司出口的權力。另外，一批美國參議員提出跨黨派法案，建議美國政府撥款超過10億美元，用於研究和發展可以取代華為5G設備的方案……（按此閱讀更多）

梅根與父親法庭再次相見

英國哈里王子及夫人梅根早前宣布淡出王室的消息震驚全球，當外界仍在消化有關消息之際，梅根父親馬克爾或因女兒與英國小報《星期日郵報》的官司而出庭作供。外界盛傳兩父女關係欠佳，沒料兩人多年來首次重逢將對簿公堂……（按此閱讀更多）

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