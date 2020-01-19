王健林繼續動刀　萬達集團內部大換血

在承接了萬達商管全部地產業務，萬達地產集團已悄然做大，但大開大合佈局後，王健林近期又對其進行了調整。

據上海界面新聞網1月19日報道，近期萬達地產將中區拆分，南京並至北區，杭州並至南區。

萬達集團的輕資產轉型戰略正在逐漸落地。（VCG）

隨着中區拆分，人事上也相應了做了優化。一位知情人士表示，原地產集團副總裁兼中區項目管理中心總經理于修陽轉崗負責成本條線，職位為地產集團副總裁兼成本管理中心總經理；原中區人員或下放至項目，或進行了優化處理。

報道稱，原本萬達地產內部分為南區、中區和北區。如今中區拆分後，形成南北兩區並立新格局。北區管轄範圍為山東、江蘇、上海，南區管轄範圍為浙江、安徽、江西。

目前，萬達地產集團核心管理層為，總裁呂正韜，副總裁兼北區項目管理中心總經理黃國斌，地產集團副總裁兼南區項目管理中心總經理曲曉東。

該知情人士稱，此番調整是為了結構優化，更大限度發揮人均效能。

早前，萬達商管也做了類似調整。繼齊界升任萬達集團總裁後，萬達商管旗下核心業務一把手也進行換血。

2018年1月，萬達商業引入騰訊、蘇寧、京東、融創四家股東，拆分成商管、地產兩個子集團。

這兩年內，王健林投入巨資重整文旅項目，先在甘肅蘭州、陝西延安投資萬達城，後入瀋陽投資拿下文旅項目、醫院、學校和5個萬達廣場，接着又打進廣東、四川等地獲取文化、體育、商業等一攬子投資。

在各地土地市場，萬達也屢次現身，陸續在上海、武漢、保定、蘭州、天水、內蒙、瀋陽等地獲取項目建設文旅項目和商業項目萬達廣場。

值得注意的是，過去一年，萬達地產也在登陸資本市場層面展現出更多意願。

王健林謀求萬達地產加速登陸資本市場。（VCG）

2019年，萬達地產股東轉變為新股東富泰（香港）投資有限公司和深圳迪訊實業有限公司，成為完全港資企業旗下公司。

萬達地產的股東變更，除公司性質變化外，市場上更多猜測指向萬達地產要謀求在港股上市。

萬達地產登陸資本市場的傳言還不止於此。2020年更早之前，外媒消息說，萬達集團計劃將一項房地產業務在新加坡以房地產信託基金（REITS）的形式上市，估值或超過10億美元。

在承接更多文旅項目和萬達廣場的開發任務後，萬達地產須面對一個現實問題則是資金。

在目前錢緊難找的環境中，如何滿足這些大體量項目開發所需的資金需求，是王健林需要為之費心的重要事情。