新疆喀什伽師縣6.4級淺層地震　近日當地已發生多次5.0級以上地震

中國地震台網正式測定，新疆喀什地區伽師縣1月19日晚上9時27分發生6.4級地震，震源深度16公里。地震造成當地震感強烈，阿圖什、喀什等地震感明顯，阿克蘇等地亦有震感。 美國地質調查局（USGS）網站的數據指出，是次地震震級為5.9級，位於阿扎克鄉（Arzak）東北偏東85公里。

圖為新彊地震局微博帳號發布的地圖，顯示發生地震的位置。

據《新京報》報道，震央距離烏魯木齊市970公里，伽師縣56公里、距岳普湖縣76公里、距阿圖什市90公里、距麥蓋提縣110公里。

報道稱，根據喀什市119報警平台，目前接到一起報警，伽師縣九鄉一人受傷，部分房屋倒塌，已有11車53人趕往現場核實排查情況。由於消防人員與距目的地56公里，需一個多小時才能到達，目前還未有最新當地災情。

近日當地已發生多次5.0級以上地震，包括1月16日16時32分庫車市5.6級地震，1月18日00時05分發生的伽師縣5.4級地震等。據中國地震台網中心研究員孫士鋐介紹，震區位於南天山地震帶。今年以來當地已發生多次5.0級以上地震，但總體活動水平未超出歷史上該地區地震活動的常態。

美國地質調查局（USGS）錄得是次地震震級為5.9級。（美國地質調查局網站）