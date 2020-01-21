【武漢肺炎】中方將參加世衛緊急會議　外交部：盼與國際共同應對

國家衛健委消息指，截至1月20日24時，內地累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例291宗。 世界衛生組織（WHO）周三（22日）將召開緊急會議評估武漢肺炎疫情。對此，中國外交部周二（21日）表示，中方將應邀請與其他受疫情影響的國家一同參加會議。

世衛專家早前到武漢考察。（世界衛生組織微博）

外交部發言人耿爽在例行記者會上回應稱，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，中國政府對疫情防控工作進行了全面的部署。他表示，本着公開、透明以及對全球衛生安全高度負責的態度，中方有關部門及時向世衛組織、有關國家和地區組織以及港澳台地區通報疫情訊息，第一時間分享了新型冠狀病毒基因序列訊息。

耿爽指出，中方將會應世衛組織的邀請，與其他受疫情影響的國家一道，參加國際衛生條例突發事件委員會會議。與會各國、世衛組織以及有關的專家，將在會上分享疫情訊息，並對疫情進行科學研判。

據世界衛生組織20日發布的聲明，22日將就中國爆發新型冠狀病毒感染的肺炎召開緊急會議。「委員會將於1月22日在日內瓦舉行會議，了解本次疫情是否為國際級別的公共衛生突發事件。」世界衛生組織還表示，會議的目的是為了確定疫情是否構成國際關注的突發公共衛生事件，以及應提出哪些建議進行管理。

據悉，自國家衛生健康委去年12月公布武漢不明原因肺炎疫情以來，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎患者數量仍在增加。

美媒《彭博社》引述世衛西太平洋區主任葛西健（Takeshi Kasai）稱，目前疫情清楚顯示，武漢肺炎已出現至少一部分程度人傳人的情況。不過，目前未有明確證據表明病毒能夠在人與人之間輕易傳播，世衛需要更多資訊以分析有關狀況。葛西健又指，「這是一種新型疾病，現時仍有很多東西我們是不知道的，因此我們必須非常警惕，好讓我們可以評估疾病的全部範圍。」

1月20日，國家主席習近平指示湖北武漢市等地必須高度重視近期陸續發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，全力做好防控工作。要及時發布疫情訊息，深化國際合作。要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，堅決維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

同日，國務院總理李克強也批示，各相關部門和地方要完善應對方案，全力以赴做好防控工作。做好與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的溝通協調，堅決防止疫情擴散蔓延。

此外，國務院聯防聯控機制在20日召開電視電話會議，對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作進行部署。湖北省等有關地方召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部工作會議，進一步落實疫情防控工作。