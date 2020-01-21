【武漢肺炎】截止今日中午浙江確診5例　首例患者來自武漢

據浙江衛健委消息，1月21日（周二），國家衛生健康委確認浙江省首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，當地累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例5例。 消息指出，截至昨日24時為止，國家衛健委累計收到4省份共291宗確診病例（其中無浙江省病例），及14省份共54宗疑似病例。換言之，全國累計確診病例上升到296宗。

截至21日下午5點半，內地共有296宗確診案例。（香港01製圖）

通報指，首例確診患者為男性，46歲，長期居住武漢市。1月3日自武漢自駕前往溫州，1月4日出現發熱症狀遂就診，於1月17日在溫州定點醫院進行隔離治療。經省疾控中心檢測，患者標本呈新型冠狀病毒核酸陽性。1月20日，標本送至中國疾控中心進行病毒核酸覆核檢測，結果為陽性。1月21日，經國家衛生健康委疫情領導小組下設的診斷組專家評估確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。現患者病情穩定，其密切接觸者均在醫學觀察中。

按照《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》（試行第二版）規定，經省、市兩級疾控中心實驗室檢測確認，截止1月21日中午12時，除首例確診病例外，經省診斷專家組確診新型冠狀病毒感染的肺炎病例4例，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例5例，其中：杭州1例、溫州2例、舟山1例、台州1例。所有病例均有武漢居住史、旅行史和密切接觸史。目前5名患者病情穩定，對88名密切接觸者實施醫學觀察，目前未發現發熱等呼吸道相關症狀。

通報指，自國家衛生健康委公佈武漢不明原因肺炎疫情以來，浙江省高度重視新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作，按照省委、省政府要求，各相關部門通力合作，各項工作依法科學、有序有效開展。全省各級醫療機構全​​面加強預檢分診和發熱門診的力量配置，規範開展對可疑病例的監測、篩查、診斷治療和處置工作;全省深入開展愛國衛生運動，加強環境整治，做好農貿市場管理，全面落實各項防控措施。