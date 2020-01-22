韓正：中國開放的大門只會越開越大　搞單邊主義無出路

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席達沃斯世界經濟論壇2020年年會，發表題為〈共建開放型世界經濟推動全球可持續發展〉的致辭，提到當前經濟全球化站在十字路口，何去何從，值得重視和深思。

韓正指出，經濟全球化是歷史潮流，是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，為世界經濟發展提供了強勁動力，解決經濟全球化面臨的困難和問題，根本出路在於共建包容開放的世界經濟，關鍵要堅持多邊主義；逆勢而動，搞單邊主義、保護主義沒有出路，最終損害全球利益。

韓正表示，中國主動順應經濟全球化趨勢，堅持打開國門搞建設，實現了從封閉半封閉到全方位開放的偉大歷史轉折，開放已經成為當代中國的鮮明標識，中國開放的大門只會越開越大，即使面對一些國家的保護主義、單邊主義，中國推動更高水平開放的腳步也不會停滯，中國決不會步其後塵、走「逆全球化」的回頭路。

韓正強調，中國將進一步放寬外商投資準入，繼續縮減外商投資準入負面清單；進一步增加商品和服務進口，促進貿易平衡發展；進一步改善營商環境，全面實施平等待遇，對在中國境內註冊的各類企業平等對待、一視同仁；進一步打造對外開放新高地，賦予自由貿易試驗區更大的改革自主權，加快推進海南自由貿易港建設；進一步深化多雙邊合作，共同推動建設開放型世界經濟。