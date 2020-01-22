【武漢肺炎】蔡英文籲WHO不應排除台灣　耿爽：須在一中原則下

武漢肺炎疫情擴散，台灣21日確診首宗新型冠狀病毒肺炎病例。台灣總統蔡英文22日表示，世界衛生組織（WHO）不應將台灣排除在外，又希望北京當局能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分分享正要的疫情資訊。 對此，大陸外交部發言人耿爽回應稱，根據中方同世衛組織達成的共識，有需要時世衛組織的專家可以赴台灣考察和及時援助。

針對武漢肺炎疫情，蔡英文22日上午發表談話，希望大陸能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並呼籲WHO不應因為政治的因素排除台灣。（中央社）

蔡英文當日表示，台灣是世界的一部分，2300萬台灣人民跟世界其他角落一樣，都隨時面對健康風險，也隨時成為疾病防治的前線，她呼籲WHO不應該因為政治因素排除台灣，台灣就在全球防疫的第一線，「WHO要有台灣參與空間」。

耿爽對此指出，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康。」他表示，根據中方同世衛組織達成的共識，台灣的醫療專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛組織的專家可以赴台灣地區考察和及時援助。

耿爽說，台灣應該及時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息。台灣突發的公共衛生事件信息，也能夠及時地向世衛組織通報。「這些安排都確保無論是島內還是國際上發生突發的公共衛生事件，台灣均可以及時有效地處理。」但他同時強調，台灣參加國際組織活動，必須在一個中國原則下，經過兩岸協商，作出合情合理的安排。

耿爽表示，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康。」（資料圖片）

耿爽還說，武漢發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情後，國家衛生健康委及時主動向台灣通報疫情信息。在1月13日至14日，應台灣相關部門的請求，台灣專家到武漢進行實地考察，對疫情防控、定位處置、醫療整治、病原檢測等問題，進行了全面調查，並同參與此次疫情防控和患者治療的大部分專家進行了交流，台灣醫療專家對大陸方面的接待，表達了感謝。

（央視新聞）