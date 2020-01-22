【武漢肺炎】武漢要求進入公共場所需佩戴口罩　全天排查出城道口

為防止新型冠狀病毒感染的肺炎疫情傳播擴散，武漢市政府要求進入公共場所需佩戴口罩。 此外當地疫情防控指揮部在周三（22日）宣布，武漢市即日全市啟動進出城道口重大疫情排查防控工作，過往車輛及人員都要接受排查，嚴格篩查檢測，堅決防止疫情輸出擴散風險。防控工作將持續實行24小時運轉模式，直至疫情結束，力保疫情排查「不漏一車、不漏一人」。

22日返鄉人潮開始出現，武漢高鐵站內不少民眾戴著口罩等待搭車回家過年。（中央社）

武漢市政府實施公共場所，需佩戴口罩的控制措施。各公共場所經營者，包括酒店、影院、公園、商場及公共交通公具等，需要求進入場所顧客佩戴口罩，並在入口設置提示，勸阻未有佩戴口罩人士進入。

要求指出對不聽勸阻的人員依據《中華人民共和國傳染病防治法》和《公共場所衛生管理條例》的規定向相關主管部門報告，由各相關主管部門按照各自職責依法處理。阻礙突發事件應急處理工作人員執行職務，觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

武漢市今日起全市啟動進出城道口重大疫情排查防控工作。（資料圖片）

此外，武漢市今日起全市啟動進出城道口重大疫情排查防控工作，由進出口道路所在區，安排公安、衛健、市場監管、農業、園林和林業等部門共同進行。為確保「全封控、全覆蓋、無遺漏」，武漢市會建立和完善全市進出口道路疫情防控檢測站，出城人士被檢測到有發熱症狀，會及時安排到指定醫療點進一步檢查和治療，同車密切接觸者亦會安排到指定地點觀察。

此外，進入武漢的交通工具，所搭載的動物亦會進行檢查，嚴禁野生動物進入，並嚴厲打擊非法攜帶、運輸、販賣動物的行為。

（長江日報）