【武漢肺炎】交通部：所有客運車船暫停駛入武漢　嚴禁載客離開

湖北省武漢市自周四（23日）早上10時起全市公共交通停運，機場及火車站的離開武漢通道關閉，隨後所有離開武漢的高速公路亦封閉。 交通運輸部同日下午再發出緊急通知，要求全國各地暫停進入武漢的道路水路客運班線，途經武漢的其他道路客運班線要立即調整運行路線繞行，堅決禁止進入武漢上下客，已前往武漢途中的營運車船亦要立即安排載客返程。

武漢漢口站的離開武漢通道已經在早上10時起關閉。（美聯社）

交通部在通知中表明，要全力做好武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，要求全國各省級交通運輸主管部門以最高標準、最嚴措施確保各項工作部署落實到位，並就有關工作作出具體部署。

通知又提到，全國各地交通運輸主管部門要立即通知屬地包車客運企業，暫停申請進入武漢的省際、市際包車客運業務，同時要暫停審核發放進入武漢的省際包車客運標誌牌。湖北省交通運輸主管部門要部署屬地交通運輸主管部門，立即停止審批進入武漢的市際包車客運業務。

與湖北省相鄰的江西省，省運管局已要求立即停發一切前往武漢的長途客運班線及旅遊包車，已經在路上的要立即告知司機載客返程。（都市日報）

此外，所有在武漢的營運車船，要嚴格按照部署安排，督促司乘人員配合落實體溫檢測、營運車船消毒、通風等防控措施，並嚴禁載客駛離武漢。而獲准空載離開武漢、返回屬地的營運車船，要按照衛生健康部門的要求對駕駛人員采取必要的隔離措施，相關情況及時向屬地交通運輸、衛生健康部門報告。相關地區交通運輸主管部門要督促水路運輸經營者，合理安排船舶掛靠港口，除了運輸武漢市民生產生活必需品外，應當盡量避免船舶掛靠武漢港口。

（交通部）