【武漢肺炎】汕頭取消封城安排：不會限制車輛船隻人員物資進出

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，內地確診人數已逾1965人，當中56人死亡。湖北的大部分地級市都已「封城」，內地30個省、市、自治區啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 早前報道，廣東省汕頭市今日（26日）上午宣布周一（27日）凌晨起「封城」，禁止車、船、人進入該市。但相關通告發布數小時後，又於今日下午1時發出另一份通告，取消封城安排。

該部發布的另一份通告指，原發布的《汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部關於實施交通管制的通告》，全部予以收回，不得外傳。（微博）

汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情指揮部發布的最新通告稱，汕頭已確診2例新型冠狀病毒感染的肺炎案例。為有效切斷病毒傳播途徑，確保人民群眾生命安全，自1月26日下午2時起，汕頭全市營運的客車、公交、出租車、輪渡進行消毒，消毒工作完成後繼續正常運營。

通告又指，將加強對流動人員的疫情監測和防控，但不會限制車輛、船隻、人員、物資的進出。

該部發布的另一份通告指，原發布的《汕頭市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部關於實施交通管制的通告》，全部予以收回，不得外傳。

汕頭取消封城安排，全市人、車、船進出不設限，但會加強疫情監控。（資料圖片）

早前報道，廣東省汕頭市上午宣布，周一（27日）午夜禁止車、船、人進入該市。市內公共交通亦會於今日（26日）下午2時起停運，並會在汕頭、潮陽火車站嚴格檢疫，以切斷病毒傳播。汕頭一度因此成為廣東省首個「封城」的城市，暫未知當地政府迅速收回封城安排的原因。

（廣州日報）