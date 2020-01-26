【武漢肺炎】內地農村防疫措施再加碼：斷路封村、禁走親訪友

新型冠狀病毒肺炎疫情來勢洶洶，除西藏外，內地30個省區市都已先後啟動「重大突發公共衛生事一級響應」。紛紛祭出斷路、封村、禁走親訪友等嚴格防疫措施，冀能阻絕疫情蔓延，也引發不少網民討論。 不過也有專家指出，雖然一些農村的防疫措施嚴格，但山東省和全國其他部份省份的農村地區缺乏對防疫的關注，防疫宣傳與準備不足。

據內媒報道，自農曆年除夕（24日）起，河北啟動重大突發公共衛生事件一級響應，該省多地封村堵路，禁止村民外出拜年，嚴防外來人口進入村莊；山東農村从農曆大年初一（25日）晚亦開始封路，非本村人員拒絕進入。

網傳照片顯示，不少村莊路口都掛上紅布條，有村民輪班看守，甚至有動用大型運輸車輛、酒罈等堵住進村通道，只為阻絕疫情蔓延。

▼各地入村通道斷路封村

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另外，地處中原且與湖北接壤的河南省，省內多個村莊斷路、堵路，阻絕自湖北返鄉車輛，也在地鐵站等公共地方實行消毒，甚至在武漢返鄉人員門口拉上橫幅，要村民拒絕與該戶來往，嚴格的防疫措施獲得不少網民讚譽，甚至在微博衍生出「#來抄河南的作業#」「#河南硬核#」「#如何防止河南領導被偷走#」等話題。

1月25日，河南多地村委會廣播發出通知，提醒村民疫情防控期間減少外出，不要串門走親戚，通知内容包括：「你要是真不想活了俺也沒辦法」、「如果發現走親戚，你半個月不能回鎮上」、「你親戚來我打110把他弄走就說他有病」。

▼河南省的嚴格防疫獲不少網民讚譽

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專家：多省農村防疫形勢並不樂觀

不過，中央黨史和文獻研究院國家高端智庫成員李月軍指出，山東部份農村防疫情況非常不樂觀，基本上與無疫年份的春節一樣，群眾與基層政府還是沒有任何防疫宣傳與準備。他指出，山東省和全國其他部份省份，縣以下農村地區防控此次病毒疫情的形勢與極可能面臨的危機，基本上沒有受到關注。

李月軍續指，與大中城市比較，農村人口流動速度較慢，流動頻率較低，流動空間較小，這是農村在防控類似疫情時的相對優勢。不過，農村防疫劣勢更為明顯，包括農村人口流動相對以前已經大大加速、春節期間農村聚會聚餐和走親訪友的風俗、農村醫療條件與大中城市的差距大、農村民眾對疫情危害的認識不深入、農村幹部危機管理意識非常薄弱等，可能給防控本次疫情在農村的擴散與爆發形成嚴重威脅。

李月軍認為，極有必要從國家與省級層面，對當下的農村地區疫情防控工作進行統籌部署，防患於未然，包括應最大限度利用電視網絡、社交媒體以及車載喇叭等渠道宣傳防疫工作，以及立即規勸取消所有大型活動、酒宴，飯店儘量歇業，必要時可以採取強制手段。

（綜合報道）