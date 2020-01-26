【武漢肺炎】中央應對疫情工作領導小組開會　李克強部署抗疫工作

據央視今日（26日）報道，中共中央政治局常委、國務院總理李克強任中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長，並於同日主持召開領導小組會議，貫徹中共總書記、國家主席習近平重要講話和中央政治局常委會會議精神，進一步部署疫情防控工作。

中共中央政治局常委、國務院總理李克強任中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長，並於同日主持召開領導小組會議。(央視)

報道指，中共中央政治局常委、領導小組副組長王滬寧出席。會議指出，新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生以來，黨中央、國務院高度重視，對防控工作作出一系列重要部署。1月25日，習近平主持中央政治局常委會會議並做重要講話，對疫情防控工作進行再研究、再部署、再動員。決定成立中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組，在中央政治局常委會領導下開展工作，加強對全國疫情防控的統一領導，統一指揮。

會議指出，當前正處於疫情防控關鍵期，各級黨委政府要把思想和行動統一到習近平重要講話和中央政治局常委會會議精神上來，把疫情防控作為當前最重要的工作來抓。採取更果斷、更有力有序、更科學周密舉措，有效遏制疫情蔓延。

會議強調，要進一步加強湖北省和武漢市疫情防控。中央向湖北派出指導組，推動加強防控一線工作，調配全國資源，優先保障湖北省和武漢市急需的醫護力量和醫療物資，確保生活必需品供應。湖北省和武漢市要層層落實責任，加快建設集中收治醫院，及時診治發熱病人，加強醫護人員輪換和防護。

李克強主持召開中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議。（新華社）

會議要求，要壓實屬地責任。各地要成立應對疫情工作領導小組，黨政主要負責人要親自掛帥，防控工作不得有誤。做好疫情監測，確診患者集中救治，疑似病例隔離檢查等工作。發病人數較多城市，要抓緊增加定點醫院。高度重視農村疫情防控，發揮基層組織和村醫作用，強化群訪群控。做好春節假期後疫情防控安排，適當延長春節假期。調整學校開學時間。

會議指出，要強化患者救治，最大限度降低死亡率。開展聯合攻關，力爭疫苗研發盡快取得突破。要及時公開透明發布疫情防控信息，主動回應社會關切，做好防護知識宣傳，加強國際合作。