【武漢肺炎】湖北26日新增病例371例　新增死亡24例　出院2例

撰文：布藍
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武漢新型冠狀病毒仍在不斷蔓延，湖北省確診病例及死亡人數持續增加中。1月26日，湖北省新增確診病例371例，新增死亡病例24例，新增出院病例2例。
其中，潛江市首次報告確診病例，新增確診病例中，武漢市80例、黃石市5例、十堰市20例、襄陽市34例、宜昌市11例、荊州市14例、荊門市52例、鄂州市19例、孝感市45例、黃岡市32例、咸寧市21例、隨州市16例、恩施州8例、仙桃市1例、天門市8例、潛江5例；新增死亡病例中,武漢市18例、荊門市2例、孝感市1例、黃岡市2例、潛江市1例；新增出院病例中，武漢市2例。
醫療人員正在對重症隔離病房的患者進行監控。（中國央視截圖）
截至1月26日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例1423例，重症病例221例，危重症病例69例，死亡病例76例,出院病例44例。其中，武漢市698例、黃石市36例、十堰市40例、襄陽市36例、宜昌市31例、荊州市47例、荊門市90例、鄂州市20例、孝感市100例、黃岡市154例、咸寧市64例、隨州市52例、恩施州25例、仙桃市12例、天門市13例、潛江5例。
目前追蹤到密切接觸者10394人，已解除醫學觀察1291人，尚有9103人正在接受醫學觀察。