【武漢肺炎】疫情擴散嚴重　湖北省長王曉東致歉表自責

武漢肺炎疫情持續蔓延。在1月26日湖北省召開的新型肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，湖北省長王曉東就相關情況致歉。

湖北省長王曉東稱，防護物資將陸續發往各個市，他對疫情表示痛心、自責。（中國央視新聞截圖）

1月26日晚，湖北省省長王曉東、武漢市市長周先旺、湖北省政府秘書長別必雄出席發布會，介紹新性肺炎疫情防控工作有關情況，並答記者問。

王曉東表示，「新型冠狀病毒肺炎疫情發生以後，讓黨中央和全國人民揪心，我們感到非常痛心，非常內疚，也非常自責。」

王曉東介紹，針對疫情發展情況，湖北省委省政府採取四大措施：一是全面升級防控措施；二是全方位切斷疫情傳播途徑，全省交通樞紐、體温檢測和健康登記，對疑似人員一律實施隔離留院；三是全力以赴救治患者，按照集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的原則，提升治療效果，減少交叉感染機率，實施發熱病人預檢分檢制度，強化醫護人員保護防護；四是全面動員全社會行動。

針對缺少物資的問題，王曉東稱，中共中央軍委後勤保障部緊急支援10,000套防護服和消毒用品等防護物資已經到了，已經分發武漢市醫療機構了。1月26日晚及27日將陸續有1.5萬套醫用防護服等防護物資分往各個市州的醫療機構。

據介紹，截至1月26日，湖北省慈善總會、省紅十字會分別接受各方用於購買防護物資的捐贈8,855萬元人民幣，3,132萬元和防疫物資180萬件，當中並不包括武漢市。

武漢市市長周先旺也表示，疫情發生後，武漢市受到海內外的關注，企業家的支持。「我們接受了大量的資金，資金現在已經將近10個億。」

不過，他同時表示，截至目前武漢還有近2700例疑似病例處於未確診或留觀狀態，如果將確診概率定為45%，那麼未來將可能會增加1,000例確診病例。