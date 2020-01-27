【武漢肺炎】美國一日增加兩宗病例　至今增至5宗

中國武漢爆發的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍在蔓延。1月26日下午，美國政府相關部門確認新增兩宗病例，令全美境內病例總數增至5宗。

1月26日下午，亞利桑那州州政府確認該州馬里科帕縣（Maricopa County）出現1宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例。

該州州政府公共衛生部門當天發聲明說，患者為亞利桑那州立大學成員，但不居住在學校宿舍，病人近期剛從武漢返美，目前已被隔離。聲明還說，州政府公共衛生部門正聯繫和病人有過密切接觸的人，並進行相關監測。

雖然中國方面採取了措施，但是武漢肺炎疫情仍在蔓延。（AP）

同在26日當天，加州洛杉磯縣（Los Angeles County）公共衛生部門發聲明說，該縣確認1宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例。患者此前曾赴武漢，返美後發現身體不適，即向當地醫療機構求助，經美國疾病控制與預防中心確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。

聲明說，病人現在當地醫療機構接受治療，為保護病人私隱暫不公布該醫療機構地址，洛杉磯縣公共衛生部門正與曾和病人有密切接觸的人取得聯繫，進行相關檢測，以阻止病毒擴散。洛杉磯縣公共衛生部門相關負責人在聲明中說，當地政府相關機構正在逐步研究、了解新型冠狀病毒的傳播、潛伏期等訊息，目前病毒在洛杉磯縣傳播的風險較低。

26日較早前，美國加州橙縣衛生保健局（Orange County Health Care Agency）在同日公布該國第三宗武漢肺炎確診個案，患者來自加州橙縣。根據當局發布的新聞稿，病人來自中國武漢，現時在醫院接受隔離，情況良好。

24日，芝加哥市政府公共衛生部門證實美國境內第2例新型冠狀病毒感染的肺炎病例。這起病例病人60多歲，女性，2019年12月底曾赴武漢，於今年1月13日返回芝加哥，返美后病人的密切接觸者有限。

21日，美國疾病控制與預防中心（CDC）證實了美國境內第1例新型冠狀病毒感染的肺炎病例。首個病例出現在西海岸華盛頓州西雅圖市附近。病人30多歲，近期曾赴武漢，於本月15日返回美國。病人後因身體不適向當地醫療機構尋求治療，經美國疾病控制與預防中心確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。

與此同時，中國的疫情也十分嚴重。據中國國家衛生健康委員會1月27日公布的最新消息顯示，截至1月26日24時，中國確診病例2,744例，現有重症病例461例，累計死亡病例80例，累計治癒出院51例。現有疑似病例5,794例。