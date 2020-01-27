【武漢肺炎】專家指嚴重程度「熱核級別」　法國：沒SARS嚴重

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情繼續擴散，世界衛生組織（WHO）專家顧問丁（Eric Ding）1月25日形容，這種流行病的嚴重程度達熱核（thermonuclear）級別。 法國巴黎狄德羅大學醫學系教授Yazdan Yazdanpaneh則表示，它嚴重程度相比起像嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱「沙士」）這類疾病來說低很多。

圖為來自中國的乘客抵達巴黎戴高樂機場。（AFP）

法國官員24日宣布當地確診三宗病例，其中兩名患者是一對來自中國湖北省武漢的夫婦。Yazdan Yazdanpaneh是兩人的主治醫生。他表示，沒有感到意外，法國已經做好準備，包括發展快速檢驗疑似病例的方法。

Eric Ding則在Twitter稱：「我的天呀，新冠狀病毒（的R0值）竟然是 3.8！！！這可是熱核武器級別的差——在我的整個職業生涯中，從未Twitter以外見過這樣的實際病毒係數（virality coefficient）我並不是在誇大……」他表示，「有些人覺得我在嘗試引起恐慌。我沒有這種企圖，我是科學家。這種冠狀病毒很嚴重。」

R0值是基本傳染數，它是指流行病學上，在沒外力介入與同時所有人都沒免疫力的情況下，一位感染某種傳染病的人，會把它傳染給多少個人的平均數。

Eric Ding除了是世界衛生組織專家顧問外，還是美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Chan School of Public Health）的流行病學家、營養學家和健康經濟學家。