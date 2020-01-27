【武漢肺炎】500萬人離開武漢　國家衛健委疾控局：有監控

國家衛生健康委員會疾病預防控制局一級巡視員賀青華今天（27日）表示，「對於此前離開武漢的500萬人，國家衛健委『有監控』。」

國家衛生健康委員會今天召開新聞發布會，介紹《關於加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情社區防控工作的通知》有關情況。發布會結束後，賀青華在回答內地媒體封面新聞記者提出的「500萬人離開武漢，國家衛健委是否有監控」的問題時，明確表示「有監控」。

2020年1月25日，一輛救護車駛過武漢市一座幾乎空無一人的大橋。（AP）

自疫情發生伊始，湖北官方尤其是此次疫情的重災區武漢就成為外界質疑的焦點。在疫情擴大至當下，外界紛紛質疑，事件背後是否存在疫情瞞報、官員瀆職的情形等。

1月26日晚間，武漢市長周先旺在新聞發布會上說，因為春節和疫情的影響，目前有500多萬人離開武漢。

500萬人離開武漢，一時令眾人驚愕：500萬人中，有多少可能的病毒攜帶者流向了全國各地？他們會帶來多少人際間的感染，他們又是否被及時隔離？

內媒《新京報》評論稱，這些問題令人揪心。不過需要澄清的是，500萬人離開武漢，並不如很多人所想的那樣是「逃離」武漢，其實，絕大多數人都是春節正常返鄉的大學生與外來務工人員，且大多數流向湖北省內。「500萬」的數字，跟往年春節期間離開武漢的人口數據並無多大差異。只不過是此次疫情，讓輿論對這個數字變得異常敏感。