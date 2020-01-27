【武漢肺炎】新發現：12種愛滋病藥物和18種中藥或可治療新型肺炎

中國科研團隊發現30種可能對武漢肺炎有治療作用的藥物，包括12種抗愛滋病藥物和18種中藥。

新華社1月26日報道，在武漢協和醫院，7位同一科室醫護人員的新冠狀病毒核酸檢測轉陰、另外4名醫護人員經過治療後新冠狀病毒核酸檢測結果轉陰，他們臨床症狀得到控制，不再發燒。同一家醫院共11名醫護人員病情好轉，接下來還將對治療成果保持篩查。

此前中國科學院上海藥物研究所官網1月25日消息，中國科學院上海藥物研究所與上海科技大學免疫化學研究所聯合應急攻關團隊共同宣布，目前已發現30種老藥和中藥候選，可能對武漢肺炎——新冠狀病毒感染的肺炎有治療作用。

攻關團隊領銜者之一、中國科學院上海藥物研究所研究員、院士蔣華良介紹，候選藥包括洛匹那韋（Lopinavir）、利托那韋（Ritonavir）等12種抗愛滋病藥物以及虎杖、山豆根等中藥材。

團隊利用前期對抗沙士（SARS）病毒藥物的研究積累經驗，開展了對抗新冠狀病毒的藥物研究。

攻關團隊發現共30種老藥和中藥或可解燃眉之急。（中科院上海藥物研究所官網）

蔣華良表示，洛匹那韋和利托那韋都屬於蛋白酶抑制劑，通過和病毒蛋白酶結合可以抑制其正常功能。一些已經上市的抗愛滋病藥物，對冠狀病毒最關鍵的一種蛋白「3CL水解酶」有抑制作用。

武漢肺炎疫情持續蔓延。（資料圖片）

北京市衛生健康委員會1月26日表示，洛匹那韋和利托那韋在北京都有儲備，三所承擔救治任務的市級定點醫院也正在根據國家診療方案，結合患者病情進行救治。

其他候選藥物包括兩種抗呼吸道合胞病毒藥物、一種抗人巨噬病毒藥物、一種抗精神分裂症藥物、一種免疫抑制劑以及兩種其他類藥物。

而虎杖、山豆根等中藥材成分可能將有效醫治新冠狀病毒。

不僅如此，攻關團隊已挑選其他120多個化合物和已上市藥物，送到中國科學院武漢病毒研究所進行抗新型冠狀病毒活性篩選。在讓老藥發揮作用的同時，加緊研發對新冠狀病毒更有針對性的新藥。

至於疫苗，中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所所長許文波1月26日對新華社表示，中心已啟動新冠狀病毒的疫苗研發，目前已經成功分離病毒，正在篩選種子毒株。