【武漢肺炎】武漢紅十字會被指收取捐贈手續費　市委書記出面澄清

武漢肺炎疫情持續擴散，不少民間人士紛紛捐獻款項和物資幫助救災。內地網絡周日（26日）卻傳出「武漢市紅十字會向上海醫療隊收取6%至8%捐贈服務費，否則拒收防護服等醫療物資」，以及「武漢紅十字會切斷了所有民間自主途徑，將所有物資統一調配」。對此，武漢紅十字會27日凌晨發聲明反駁。 武漢市委書記馬國強27日在記者會上也對此作出澄清，稱這樣的情況不屬實。

武漢肺炎疫情蔓延引發社會恐慌，官方如何進行有效防疫成為外界關注焦點。（AP）

27日，湖北省召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新聞發布會，通報全省疫情和防控工作最新進展情況。有記者問，武漢市紅十字會在接受捐贈時要收取6%的手續費，情況是否屬實？如何保證捐贈物資公開透明？

對此，湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強表示，經過認真核實，「應該說這種情況是不屬實的」。他指出，關於如何解決捐贈物資公開透明的問題，「我們強調所有捐贈物資一定要通過紅十字會，目的就是要讓我們捐贈者、捐贈的東西能夠及時準確登記在案，捐贈的物資、資金的使用能夠登記在案。」

1月25日淩晨1時25分，大年初一，來自上海市28家市級醫院和5個區近30家醫院的136名醫護人員，乘坐東航包機抵達武漢，支援湖北抗擊新型肺炎。圖為醫護人員在虹橋機場合影留念。（中新社）

他續指，可能有一些熱心的捐贈者認為，捐贈東西只有這一條通道有些不方便，「在此我也抱歉，這麼做就是為了我們統一歸口，避免在現在疫情防疫防治的過程中，由於混亂被某些人鑽空子。」所以湖北省是要通過省紅十字會、武漢市是通過武漢市紅十字會來接受捐贈。

據早前報道，武漢紅十字會在聲明中表示，不僅不存在收費現象，而且他們只負責接收捐贈物資，具體的發放和分配均由武漢市衛健委統一調撥安排。

（綜合報道）