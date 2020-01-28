【武漢肺炎】內媒：天合光能50歲原副總裁　成北京首名感染去世者

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。北京市衛健委最新消息指，當地昨日（27日）出現首宗死亡病例，死者為1名50歲男性，因呼吸功能衰竭，經搶救無效死亡。 內媒報道，北京首名感染去世者是原天合光能副總裁、中國商用價值群執行總裁，他生前任職上海電氣電站工程設計公司，具體職位不詳。

北京衛健委通報，1月27日9時至20時，北京市新增8例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中1例為此前確診病例的密切接觸者，已送至北京市級定點醫療機構進行救治。死亡1例，男，50歲，1月8日前往武漢，15日返京後出現發熱症狀，21日到醫院就診，22日確診，今日病情惡化，因呼吸功能衰竭，經搶救無效死亡。

內媒《21世紀經濟報導》指，該名北京首例致死病例是上海電氣電站工程設計公司員工，在加入上海電氣之前，曾任天合光能副總裁、中國商用價值群執行總裁。

據報道，死者是華中科技大學材料科學與工程學院1997級碩士畢業生，於2015年12月加入天合光能，自2018年開始負責商用價值群全國的商用業務市場銷售管理工作，包括光伏分佈式供電系統集成項目的項目開發，商用渠道商的開發和銷售管理等工作。

月初前往武漢出差 回京數日後確診

此前，一份1月22日的情況通報在微信中流傳。通報內容稱，上海電氣電站工程設計公司員工於當日在北京確診感染冠狀病毒。他於1月12日（周日）由武漢出差回滬，13日在集團總部開會之後前往北京出差。

1月22日晚間，死者曾對外自證自己是「北京第十例」新冠病毒確診患者，並相信「會慢慢好起來的」。不過，最終病情惡化，於1月27日搶救無效死亡。

（21世紀經濟報導）